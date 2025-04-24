Евровидение-2025 — Джамала прокомментировала шансы Ziferblat на победу

Украинская певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала, которая в 2016 году одержала победу на конкурсе "Евровидение", прокомментировала шансы Украины на победу. Певице нравится творчество группы.

Об этом артистка рассказала в комментарии редакции Новини.LIVE.

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Артистка призналась, что в этом году также будет участвовать в песенном конкурсе, однако не раскрыла, в какой именно роли.

Джамала призналась, нравится ли ей песня нынешних представителей Украины на "Евровидении-2025" группы Ziferblat "Bird of prey".

"Классная песня, мне очень нравятся ребята — они достаточно музыкальные и классно исполняют свою песню. Артисты европейские и мне нравится. Я буду за них болеть. Дай Бог им силы, чтобы все это вынести на сцене", — поделилась звезда.

Напомним, 99-й песенный конкурс "Евровидение 2025" состоится в швейцарском городе Базель. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая 2025 года.

Ранее мы писали, что Эстонию на конкурсе "Евровидение-2025" будет представлять исполнитель Tommy Cash с песней Espresso Macchiato. А также букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.