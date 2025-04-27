Евровидение 2025 — Финляндию будет представлять Эрика Викман

Певица Эрика Викман. Фото: скриншот

В финском национальном отборе на Евровидение победу одержала певица Эрика Викман. Она стала триумфатором финала Конкурса новой музыки, проходившего на арене Nokia Arena в Тампере по итогам голосования.

Об этом сообщает издание Yle.

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Эрика Викман, которой 31 год, родом из финского города Тампере. Свою музыкальную карьеру она начинала как исполнительница танго, которое пела ее мать. Певица уже имеет опыт участия в Конкурсе новой музыки UMK.

В частности, в 2020 году Викман с песней "Чиччолина" заняла второе место на национальном отборе, уступив Акселю Канкаанранте, хотя Евровидение в том году не состоялось из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, "Чиччолина" стала настоящим хитом, а сама Эрика в последующие годы участвовала в UMK как приглашенный гость, в частности в 2023 году выступила в дуэте с Кяярией с песней "Ruoska" ("Кнут").

В этом году Викман вернулась в борьбу за участие на Евровидении с композицией "Ich Komme" — название которой переводится с немецкого как "Я иду", хотя сама песня исполнена на финском языке. Идея трека возникла во время ее поездки в Германию, когда певица записала сториз для Instagram, где говорила на немецком со своим другом. В свою очередь продюсеры стремились создать песню, которая бы откликнулась широкой аудитории.

Букмекеры еще до финала пророчили победу именно Викман, и их прогнозы оправдались. Последний раз Финляндию на Евровидении представляла женщина-солистка в 2018 году — тогда победительницей отбора стала Саара Аалто.

Финал нынешнего UMK был богатым на неожиданные моменты: так, певица Goldielocks из-за потери голоса исполняла свою песню по записи репетиции. Несмотря на высокую оценку международного жюри, она уступила Викман по итогам зрительского голосования и заняла второе место.

Еще одним инцидентом стала травма скрипачки Линды Лампениус во время репетиции, которая, впрочем, смогла выступить в прямом эфире и спеть песню "Shanghain valot" ("Огни Шанхая").

Напомним, что украинская певица Джамала, которая является победительницей Евровидения 2016 года, прокомментировала шансы Украины на победу.

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