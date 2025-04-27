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Стало известно, кто будет выступать на Евровидении от Финляндии

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Дата публикации 27 апреля 2025 02:00
Евровидение 2025 — Финляндию будет представлять Эрика Викман
Певица Эрика Викман. Фото: скриншот
Ключевые моменты Что известно о певице и участии Финляндии в "Евровидении"

В финском национальном отборе на Евровидение победу одержала певица Эрика Викман. Она стала триумфатором финала Конкурса новой музыки, проходившего на арене Nokia Arena в Тампере по итогам голосования. 

Об этом сообщает издание Yle.

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Что известно о певице и участии Финляндии в "Евровидении"

Эрика Викман, которой 31 год, родом из финского города Тампере. Свою музыкальную карьеру она начинала как исполнительница танго, которое пела ее мать. Певица уже имеет опыт участия в Конкурсе новой музыки UMK.

В частности, в 2020 году Викман с песней "Чиччолина" заняла второе место на национальном отборе, уступив Акселю Канкаанранте, хотя Евровидение в том году не состоялось из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, "Чиччолина" стала настоящим хитом, а сама Эрика в последующие годы участвовала в UMK как приглашенный гость, в частности в 2023 году выступила в дуэте с Кяярией с песней "Ruoska" ("Кнут").

В этом году Викман вернулась в борьбу за участие на Евровидении с композицией "Ich Komme" — название которой переводится с немецкого как "Я иду", хотя сама песня исполнена на финском языке. Идея трека возникла во время ее поездки в Германию, когда певица записала сториз для Instagram, где говорила на немецком со своим другом. В свою очередь продюсеры стремились создать песню, которая бы откликнулась широкой аудитории.

Букмекеры еще до финала пророчили победу именно Викман, и их прогнозы оправдались. Последний раз Финляндию на Евровидении представляла женщина-солистка в 2018 году — тогда победительницей отбора стала Саара Аалто.

Финал нынешнего UMK был богатым на неожиданные моменты: так, певица Goldielocks из-за потери голоса исполняла свою песню по записи репетиции. Несмотря на высокую оценку международного жюри, она уступила Викман по итогам зрительского голосования и заняла второе место.

Еще одним инцидентом стала травма скрипачки Линды Лампениус во время репетиции, которая, впрочем, смогла выступить в прямом эфире и спеть песню "Shanghain valot" ("Огни Шанхая").

Напомним, что украинская певица Джамала, которая является победительницей Евровидения 2016 года, прокомментировала шансы Украины на победу.

Также мы писали, какие ставки делают букмекеры относительно победителя на Евровидении 2025.

Финляндия песни песня певица конкурс Евровидение 2025
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
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