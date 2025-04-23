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Скандальна співачка представить Грузію на Євробаченні — хто вона

23 квітня 2025 20:11
Олексій Харченко - Редактор
Маріам Шенгелія — грузинська співачка втрапила в скандал
Грузинська співачка Маріам Шенгелія. Фото: instagram/mariam_shengeliaa
Олексій Харченко - Редактор

У 2025 році Грузію на Євробаченні представить співачка Маріам Шенгелія з піснею Freedom. Артистка виступить у Базелі вже 15 травня, у другому півфіналі.

Новини.LIVE розповість, що відомо про Маріам Шенгелію та в який скандал втрапила співачка.

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Що відомо про Маріам Шенгелію

Грузинська співачка народилася 14 травня 2002 року. Спершу вона жила в Мінгрелії, тоді в Тбілісі, а потім з родиною переїхала до Зугдіді. Цікавість та пристрасть до музики в Маріам Шенгелії з'явилась ще в дитинстві і вона відвідувала  Тбіліську державну консерваторію, де вивчала вокал і теорію музики.

У 2018 році дівчина брала участь у шоу Х-Фактор та стала там півфіналісткою. А вже через рік посіла шосте місце в Національному відборі на Євробачення-2020.

Маріам Шенгелія часто брала участь в різних національних та міжнародних музичних конкурсах, де здобувала перемогу. Цьогоріч вона здобула право представляти Грузії на Євробаченні-2025, але після її перемоги на Нацвідборі вона втрапила у скандал. Фани розкритикували артистку оскільки вона публічну підтримує проросійську правлячу партію "Грузинська мрія". Вона брала участь у рекламних роликах і концертах на підтримку партії у 2023-2024 роках.

Про що пісня співачки Freedom

У  Базелі Маріам Шенгелія представить Грузію з піснею Freedom. Ця композиція про жагу до свободи та любов до Батьківщини. Там співачка заявляє, що має непохитну любов до свободи своєї країни та не шукає інших багатств. 

Попри такий патріотичний сенс пісні, багато грузинів розкритикували Маріам Шенгелію, стверджуючи, що вона суперечить настроям суспільства, яке бореться з російською владою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто поїде на Євробачення від Австралії. Пісня цього співака завірусилась у всіх соцмережах.

Крім того, ми писали про співака з Хорватії Марко Бошняка. Цей хлопець був жертвою булінгу і навіть працював у службі підтримки KFC.

скандал Грузія артисти пісні співачка Євробачення 2025
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