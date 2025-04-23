Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Евровидение arrow Скандальная певица представит Грузию на Евровидении — кто она arrow

Скандальная певица представит Грузию на Евровидении — кто она

23 апреля 2025 20:11
Алексей Харченко - Редактор
Мариам Шенгелия — грузинская певица попала в скандал
Грузинская певица Мариам Шенгелия. Фото: instagram/mariam_shengeliaa
Алексей Харченко - Редактор

В 2025 году Грузию на Евровидении представит певица Мариам Шенгелия с песней Freedom. Артистка выступит в Базеле уже 15 мая, во втором полуфинале.

Новини.LIVE расскажет, что известно о Мариам Шенгелии и в какой скандал попала певица.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Мариам Шенгелии

Грузинская певица родилась 14 мая 2002 года. Сначала она жила в Мингрелии, тогда в Тбилиси, а затем с семьей переехала в Зугдиди. Интерес и страсть к музыке у Мариам Шенгелии появилась еще в детстве и она посещала Тбилисскую государственную консерваторию, где изучала вокал и теорию музыки.

В 2018 году девушка участвовала в шоу Х-Фактор и стала там полуфиналисткой. А уже через год заняла шестое место в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Мариам Шенгелия часто участвовала в различных национальных и международных музыкальных конкурсах, где одерживала победу. В этом году она получила право представлять Грузию на Евровидении-2025, но после ее победы на Нацотборе она попала в скандал. Фаны раскритиковали артистку поскольку она публично поддерживает пророссийскую правящую партию "Грузинская мечта". Она участвовала в рекламных роликах и концертах в поддержку партии в 2023-2024 годах.

О чем песня певицы Freedom

В Базеле Мариам Шенгелия представит Грузию с песней Freedom. Эта композиция о жажде свободы и любви к Родине. Там певица заявляет, что имеет непоколебимую любовь к свободе своей страны и не ищет других богатств.

Несмотря на такой патриотический смысл песни, многие грузины раскритиковали Мариам Шенгелию, утверждая, что она противоречит настроениям общества, которое борется с российской властью.

Напомним, ранее мы сообщали, кто поедет на Евровидение от Австралии. Песня этого певца завирусилась во всех соцсетях.

Кроме того, мы писали о певце из Хорватии Марко Бошняке. Этот парень был жертвой буллинга и даже работал в службе поддержки KFC.

скандал Грузия артисты песни певица Евровидение 2025
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:17 За 1000 км от госграницы — ВСУ поразили завод дронов в России

20:11 Скандальная певица представит Грузию на Евровидении — кто она

20:08 На Львов наступают две опасные стихии — прогноз погоды на завтра

20:08 Жилье на выбор — сколько адресов прописки может иметь человек

20:05 Козицкий хочет переименовать улицу Винниченко — кто против

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:02 Киев не признает оккупацию Крыма — Трамп раскритиковал Зеленского

20:00 Выезд многодетного родителя за границу — список документов

19:51 В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в эфир

19:50 Украина не будет обсуждать территории до перемирия — документ

19:35 На Одесчине не работают 7 из 13 морских портов — причины

20:17 За 1000 км от госграницы — ВСУ поразили завод дронов в России

20:11 Скандальная певица представит Грузию на Евровидении — кто она

20:08 На Львов наступают две опасные стихии — прогноз погоды на завтра

20:08 Жилье на выбор — сколько адресов прописки может иметь человек

20:05 Козицкий хочет переименовать улицу Винниченко — кто против

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:02 Киев не признает оккупацию Крыма — Трамп раскритиковал Зеленского

20:00 Выезд многодетного родителя за границу — список документов

19:51 В Стамбуле произошло мощное землетрясение, которое попало в эфир

19:50 Украина не будет обсуждать территории до перемирия — документ

19:35 На Одесчине не работают 7 из 13 морских портов — причины

07:17 Насколько реально перемирие с Россией — что думают одесситы

22 апреля

22:33 Выборы во время войны в Украине — риски, угрозы и дилеммы

06:33 Перемирие Украины и РФ — как оно повлияет на ход войны

21 апреля

20:17 Тайная дипломатия США и РФ — есть ли место для Украины

19 апреля

06:33 Жванецкий пропагандист или символ Одессы — как считают горожане

18 апреля

22:33 Пасхальная корзина 2025 — сколько одесситы потратят в этом году

06:33 Курортный сезон в Одессе под угрозой — в каком состоянии море

17 апреля

06:33 Актуальные цены к Пасхе на "Новом базаре" в Одессе

15 апреля

14:18 Прифронтовые регионы получат новую помощь, — детали

14 апреля

22:33 Морское перемирие — плюсы для Украины и к чему стремится Россия

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Мобилизация 50-60-летних в апреле 2025 — какие нюансы нужно знать

17 апреля 2025

На чем зарабатывают украинцы в Польше — самый популярный бизнес

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025

18 апреля 2025

Сколько яиц должно быть в корзине на Пасху — символическая цифра

10 апреля 2025

Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025

19 апреля 2025

Люди с III группой инвалидности — какие льготы будут в мае

18 апреля 2025

Почему белить деревья строго запрещено — должен знать каждый

17 апреля 2025

Германия выплатит украинцам до 20 тыс. евро — подробности

16 апреля 2025

Возвращение кнопочных телефонов — почему стоит перейти на них