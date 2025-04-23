Мариам Шенгелия — грузинская певица попала в скандал

Грузинская певица Мариам Шенгелия. Фото: instagram/mariam_shengeliaa

В 2025 году Грузию на Евровидении представит певица Мариам Шенгелия с песней Freedom. Артистка выступит в Базеле уже 15 мая, во втором полуфинале.

Новини.LIVE расскажет, что известно о Мариам Шенгелии и в какой скандал попала певица.

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Что известно о Мариам Шенгелии

Грузинская певица родилась 14 мая 2002 года. Сначала она жила в Мингрелии, тогда в Тбилиси, а затем с семьей переехала в Зугдиди. Интерес и страсть к музыке у Мариам Шенгелии появилась еще в детстве и она посещала Тбилисскую государственную консерваторию, где изучала вокал и теорию музыки.

В 2018 году девушка участвовала в шоу Х-Фактор и стала там полуфиналисткой. А уже через год заняла шестое место в Национальном отборе на Евровидение-2020.

Мариам Шенгелия часто участвовала в различных национальных и международных музыкальных конкурсах, где одерживала победу. В этом году она получила право представлять Грузию на Евровидении-2025, но после ее победы на Нацотборе она попала в скандал. Фаны раскритиковали артистку поскольку она публично поддерживает пророссийскую правящую партию "Грузинская мечта". Она участвовала в рекламных роликах и концертах в поддержку партии в 2023-2024 годах.

О чем песня певицы Freedom

В Базеле Мариам Шенгелия представит Грузию с песней Freedom. Эта композиция о жажде свободы и любви к Родине. Там певица заявляет, что имеет непоколебимую любовь к свободе своей страны и не ищет других богатств.

Несмотря на такой патриотический смысл песни, многие грузины раскритиковали Мариам Шенгелию, утверждая, что она противоречит настроениям общества, которое борется с российской властью.

Напомним, ранее мы сообщали, кто поедет на Евровидение от Австралии. Песня этого певца завирусилась во всех соцсетях.

Кроме того, мы писали о певце из Хорватии Марко Бошняке. Этот парень был жертвой буллинга и даже работал в службе поддержки KFC.