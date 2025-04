Гурт Mamagama представить Азербайджан на Євробаченні-2025

Учасники гурту Mamagama. Фото: Instagram/mamagama_official

У 2025 році Азербайджан на пісенному конкурсі Євробачення представить гурт Mamagama, який виступить у першому півфіналі з композицією Run With U під 10-м номером. Конкурс відбудеться у швейцарському Базелі в травні 2025 року.

Що відомо про гурт Mamagama, який представить Азерайджан на Євробаченні — читайте на Новини.LIVE.

Хто такі Mamagama?

Гурт Mamagama був створений у 2021 році в Баку. До складу колективу входять вокаліст Асаф Мішиєв, гітарист Хасан Хейдар, а також барабанщик Аріф Іманов. Музиканти поєднують традиційні азербайджанські елементи із сучасним звучанням інді-попу й альтернативного року.

Свій творчий шлях Mamagama почали з міжнародних виступів: у 2022 році вони здобули перемогу у категорії "Міжнародні артисти" на одному з провідних музичних фестивалів Албанії — Kenga Magjike, де виконали сингл Dreamer.

У тому ж році гурт подавався на національний відбір на Євробачення-2023, дійшовши до п’ятірки фіналістів. Однак тоді Азербайджан представив дует TuralTuranX. Цьогоріч Mamagama таки отримали можливість виступити від країни на головній музичній сцені Європи.

Вокаліст Асаф Мішиєв раніше брав участь у шоу "Голос", де дійшов до етапу нокаутів у команді Поліни Гагаріної. Він має гірсько-єврейське коріння, а серед джерел натхнення називає Боба Ділана та Емі Вайнгаус.

У 2022 році гурт також виконував спільний кавер на пісню As It Was Гаррі Стайлза разом із переможцем Євробачення-2011 Ельдаром Гасимовим.

Про що пісня Run With U?

Композиція Run With U — це чуттєва пісня про любов, пристрасть і внутрішню свободу. Її основна ідея — злиття душ, коли час зупиняється, а мовчання говорить голосніше за слова.

Цікаво, що вперше в історії участі Азербайджану в конкурсі в пісні звучить саз — традиційний струнний інструмент. Завдяки цьому гурт створив унікальне звучання, поєднавши національний колорит із сучасною музичною формою. Шанувальники вже відзначили високий рівень композиції та вдалий синтез культурних мотивів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали також про те, хто представлятиме на Євробаченні Австралію, Чорногорію та Італію. Тим часом букмекери вже зробили перші прогнози щодо того, хто може перемогти на Євробаченні 2025.