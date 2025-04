Группа Mamagama представит Азербайджан на Евровидении-2025

Участники группы Mamagama. Фото: Instagram/mamagama_official

В 2025 году Азербайджан на песенном конкурсе Евровидение представит группа Mamagama, которая выступит в первом полуфинале с композицией Run With U под 10-м номером. Конкурс состоится в швейцарском Базеле в мае 2025 года.

Что известно о группе Mamagama, которая представит Азерайджан на Евровидении - читайте на Новини.LIVE.

Кто такие Mamagama?

Группа Mamagama была создана в 2021 году в Баку. В состав коллектива входят вокалист Асаф Мишиев, гитарист Хасан Хейдар, а также барабанщик Ариф Иманов. Музыканты сочетают традиционные азербайджанские элементы с современным звучанием инди-попа и альтернативного рока.

Свой творческий путь Mamagama начали с международных выступлений: в 2022 году они одержали победу в категории "Международные артисты" на одном из ведущих музыкальных фестивалей Албании — Kenga Magjike, где исполнили сингл Dreamer.

В том же году группа подавалась на национальный отбор на Евровидение-2023, дойдя до пятерки финалистов. Однако тогда Азербайджан представил дуэт TuralTuranX. В этом году Mamagama таки получили возможность выступить от страны на главной музыкальной сцене Европы.

Вокалист Асаф Мишиев ранее участвовал в шоу "Голос", где дошел до этапа нокаутов в команде Полины Гагариной. Он имеет горно-еврейские корни, а среди источников вдохновения называет Боба Дилана и Эми Уайнхаус.

В 2022 году группа также исполняла совместный кавер на песню As It Was Гарри Стайлза вместе с победителем Евровидения-2011 Эльдаром Гасимовым.

О чем песня Run With U?

Композиция Run With U — это чувственная песня о любви, страсти и внутренней свободе. Ее основная идея — слияние душ, когда время останавливается, а молчание говорит громче слов.

Интересно, что впервые в истории участия Азербайджана в конкурсе в песне звучит саз — традиционный струнный инструмент. Благодаря этому группа создала уникальное звучание, соединив национальный колорит с современной музыкальной формой. Поклонники уже отметили высокий уровень композиции и удачный синтез культурных мотивов.

Напомним, Новини.LIVE писали также о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию. Тем временем букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.