JJ "Wasted Love" — що відомо про представника Австрії на Євробаченні Йоганнеса Пітша

Австрію на Євробаченні представить JJ — що відомо про співака
Австрію на Євробаченні-2025 представлятиме 23-річний співак Йоганнес Пітш, відомий під сценічним ім’ям JJ. Артист виконає пісню "Wasted Love", в якій поєднано елементи оперного вокалу та сучасної попмузики.
Новини.LIVE зібрали все, що відомо про JJ.
Що відомо про JJ
Йоганнес Пітш народився 29 квітня 2001 року у Відні, але дитинство провів у Дубаї, куди переїхали його батьки. У 2016 році сім’я повернулася до Австрії. Співак має австрійсько-філіппінське коріння і вільно володіє чотирма мовами: німецькою, англійською, французькою та тагальською.
JJ здобуває музичну освіту у Віденському університеті музики та мистецтв, а також навчався в оперній школі Віденської державної опери. У 2022 році він дебютував на сцені Державної опери у виставі "Von der Liebe Tod". Окрім класичної сцени, артист має досвід участі у телевізійних шоу, зокрема в британському "The Voice UK" та австрійському "Starmania", де дістався фіналу.
Про що пісня "Wasted Love"
Пісня "Wasted Love" була створена у співпраці з Теодорою Шпірич, яка представляла Австрію на Євробаченні-2023, та композитором Томасом Турнером.
Композиція розповідає про переживання нерозділеного кохання і поєднує емоційний вокал з сучасною електронною музикою.
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