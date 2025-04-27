JJ "Wasted Love" - что известно о представителе Австрии на Евровидении Йоханнесе Питше

Представитель Австрии на Евровидении-2025 JJ. Фото: thateurovisionsite.com

Австрию на Евровидении-2025 будет представлять 23-летний певец Йоханнес Питш, известный под сценическим именем JJ. Артист исполнит песню "Wasted Love", в которой объединены элементы оперного вокала и современной поп-музыки.

Новини.LIVE собрали все, что известно о JJ.

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Что известно о JJ

Йоханнес Питш родился 29 апреля 2001 года в Вене, но детство провел в Дубае, куда переехали его родители. В 2016 году семья вернулась в Австрию. Певец имеет австрийско-филиппинские корни и свободно владеет четырьмя языками: немецким, английским, французским и тагальским.

JJ получает музыкальное образование в Венском университете музыки и искусств, а также учился в оперной школе Венской государственной оперы. В 2022 году он дебютировал на сцене Государственной оперы в спектакле "Von der Liebe Tod". Кроме классической сцены, артист имеет опыт участия в телевизионных шоу, в частности в британском "The Voice UK" и австрийском "Starmania", где добрался до финала.

О чем песня "Wasted Love"

Песня "Wasted Love" была создана в сотрудничестве с Теодорой Шпирич, которая представляла Австрию на Евровидении-2023, и композитором Томасом Турнером.

Композиция рассказывает о переживаниях неразделенной любви и сочетает эмоциональный вокал с современной электронной музыкой.

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