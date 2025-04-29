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Стало відомо, хто буде речником України на Євробаченні-2025

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Дата публікації: 29 квітня 2025 11:20
Речник України на Євробаченні-2025 — названо імʼя
Візуальна концепція сцени Євробачення-2025. Фото: Instagram/eurovision
Ключові моменти Речниця України на Євробаченні-2025

Стало відомо, хто буде речником України на Євробаченні-2025. Йдеться про співачку Jerry Heil, яка минулого року брала участь в конкурсі разом з реперкою Alyona Alyona.

Про це стало відомо з допису в Instagram на сторінці Jerry Heil у вівторок, 29 квітня.

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A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Речниця України на Євробаченні-2025

Jerry Heil буде оголошувати бали України під час гранд-фіналу Євробачення-2025.

"Співачка, авторка пісень, учасниця Євробачення-2024 та членкиня Академії GRAMMY оголосить бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу у Базелі", — йдеться у повідомленні.

Цього року Україну на конкурсі представлятиме гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Нагадаємо, за прогнозами букмерів Євробачення, Україна наразі займає 11-те місце, поступившись в топ-10 Албанії.

Раніше співачка Джамала зізналась, чи подобається їй пісня цьогорічних представників України на Євробаченні-2025 гурту Ziferblat.

Євробачення Україна Jerry Heil конкурс Євробачення 2025
Олексій Харченко - Редактор
Автор:
Олексій Харченко
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