Спикер Украины на Евровидении-2025 — названо имя

Визуальная концепция сцены Евровидения-2025. Фото: Instagram/eurovision

Стало известно, кто будет спикером Украины на Евровидении-2025. Речь идет о певице Jerry Heil, которая в прошлом году участвовала в конкурсе вместе с рэпершей Alyona Alyona.

Об этом стало известно из поста в Instagram на странице Jerry Heil во вторник, 29 апреля.

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Спикер Украины на Евровидении-2025

Jerry Heil будет объявлять баллы Украины во время гранд-финала Евровидения-2025.

"Певица, автор песен, участница Евровидения-2024 и член Академии GRAMMY объявит баллы Национального жюри Украины 17 мая во время гранд-финала в Базеле", — говорится в сообщении.

В этом году Украину на конкурсе будет представлять группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Напомним, по прогнозам букмекеров Евровидения, Украина сейчас занимает 11-е место, уступив в топ-10 Албании.

Ранее певица Джамала призналась, нравится ли ей песня нынешних представителей Украины на Евровидении-2025 группы Ziferblat.