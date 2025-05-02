Как сэкономить на билетах на самолет - советы туристам

Билеты на самолет. Фото: Pinterest

Путешествия могут быть более доступными, чем кажется. В частности, можно существенно сэкономить на билетах на самолет.

О том, как выгодно бронировать билеты в интернете рассказала тревел-блогер dashassk_ в TikTok.

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Как сэкономить на билетах на самолет

Блогерша порекомендовала для бронирования билетов сервис kiwi.com. На сайте вам необходимо указать, откуда вам будет удобно лететь (можно указать пару мест).

Нажав на кнопку "до" Вам откроется направление "куда угодно", которая покажет вам самые выгодные направления на ту или иную дату.

Девушка также посоветовала не забыть в меню нажать на кнопку "остановки" и поставить галочку на "без остановок", чтобы напрямую добраться до желанной страны.

Сервис указывает цены на билеты сразу в две стороны, что очень удобно для планирования финансов. Чтобы не переплачивать за пользование сервисом, лучше бронировать билеты не на kiwi.com, а напрямую в приложении авиакомпании.

Напомним, мы писали об аэропорте сразу на 3 страны в швейцарском Базеле. Также мы рассказывали, как владельцы iPhone могут облегчить себе жизнь в другой стране.