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В Ryanair розкрили, валізи якого кольору губляться частіше

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Дата публікації: 7 травня 2025 21:36
Якого кольору валізи часто гублять в аеропорту — в Ryanair відповіли
Літак Ryanair. Фото: з відкритих джерел

Ірландський лоукостер Ryanair зробив важливе попередження для мандрівників. В компанії застерегли, валізи якого кольору краще не купувати.

Про це пише The Mirror Irish.

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Валізи якого кольору найчастіше гублять в аеропорту

Ryanair звернув увагу на потенційну проблему, яка часто приводить до втрати багажу. Чорні, темно-сині та сірі валізи — одні з найпоширеніших кольорів, які можна побачити на стійці реєстрації багажу.

Не можна виключати людський фактор, а тому вашу валізу працівники аеропорту можуть легко переплутати зі схожою тако кого ж кольору і відправити до іншої країни.

Плутанина може призвести до затримок, додаткового стресу і розчарувань у пошуках власного багажу. 

Щоб уникнути цього, Ryanair рекомендує використовувати валізи яскравих кольорів, щоб їх було легше помітити на каруселі.

В Ryanair розкрили, валізи якого кольору губляться частіше - фото 1
Туристка забирає свою валізу в аеропорту. Фото: Freepik

"Авіакомпанія пропонує обрати щось сміливе, наприклад неонові кольори або яскраві візерунки, щоб ваша валіза виділялася з натовпу. Якщо ви не можете розлучитися з класичним кольором, наприклад чорним або сірим, Ryanair пропонує прикріпити на ручку кольорову багажну бирку або стрічку, щоб запобігти плутанині", — підкреслили в статті.

Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів.Також ми писали про те, що в Польщі відкриє рейси нова авіакомпанія. 

авіарейси аеропорти подорож поради Ryanair
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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