Якого кольору валізи часто гублять в аеропорту — в Ryanair відповіли

В Ryanair розкрили, валізи якого кольору губляться частіше
Ірландський лоукостер Ryanair зробив важливе попередження для мандрівників. В компанії застерегли, валізи якого кольору краще не купувати.
Про це пише The Mirror Irish.
Валізи якого кольору найчастіше гублять в аеропорту
Ryanair звернув увагу на потенційну проблему, яка часто приводить до втрати багажу. Чорні, темно-сині та сірі валізи — одні з найпоширеніших кольорів, які можна побачити на стійці реєстрації багажу.
Не можна виключати людський фактор, а тому вашу валізу працівники аеропорту можуть легко переплутати зі схожою тако кого ж кольору і відправити до іншої країни.
Плутанина може призвести до затримок, додаткового стресу і розчарувань у пошуках власного багажу.
Щоб уникнути цього, Ryanair рекомендує використовувати валізи яскравих кольорів, щоб їх було легше помітити на каруселі.
"Авіакомпанія пропонує обрати щось сміливе, наприклад неонові кольори або яскраві візерунки, щоб ваша валіза виділялася з натовпу. Якщо ви не можете розлучитися з класичним кольором, наприклад чорним або сірим, Ryanair пропонує прикріпити на ручку кольорову багажну бирку або стрічку, щоб запобігти плутанині", — підкреслили в статті.
Нагадаємо, ми розповідали, що угорський лоукостер Wizz Air скасував частину знижок для пасажирів.Також ми писали про те, що в Польщі відкриє рейси нова авіакомпанія.
Читайте Новини.LIVE!