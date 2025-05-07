Какого цвета чемоданы часто теряют в аэропорту — в Ryanair ответили

Самолет Ryanair. Фото: из открытых источников

Ирландский лоукостер Ryanair сделал важное предупреждение для путешественников. В компании предостерегли, чемоданы какого цвета лучше не покупать.

Об этом пишет The Mirror Irish.

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Ryanair обратил внимание на потенциальную проблему, которая часто приводит к потере багажа. Черные, темно-синие и серые чемоданы — одни из самых распространенных цветов, которые можно увидеть на стойке регистрации багажа.

Нельзя исключать человеческий фактор, а потому ваш чемодан работники аэропорта могут легко перепутать с похожим такого же цвета и отправить в другую страну.

Путаница может привести к задержкам, дополнительному стрессу и разочарованиям в поисках собственного багажа.

Чтобы избежать этого, Ryanair рекомендует использовать чемоданы ярких цветов, чтобы их было легче заметить на карусели.

Туристка забирает свой чемодан в аэропорту. Фото: Freepik

"Авиакомпания предлагает выбрать что-то смелое, например неоновые цвета или яркие узоры, чтобы ваш чемодан выделялся из толпы. Если вы не можете расстаться с классическим цветом, например черным или серым, Ryanair предлагает прикрепить на ручку цветную багажную бирку или ленту, чтобы предотвратить путаницу", — подчеркнули в статье.

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