Чи повернеться Ryanair до України — головна умова

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Рейси ірландського лоукостера Ryanair мали велику популярність в Україні. В авіакомпанії назвали головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.

Про це пише visitukraine.today.

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Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі відповів, що компанія готова повернутися на український ринок після припинення вогню, за умови поступок аеропортів та суттєвих знижок на збори. За словами очільника авіакомпанії, в перший рік після завершення війни Ryanair готова перевезти близько 5 мільйонів осіб. Через рік лоукостер планує цю позначку подвоїти.

Проте за його словами, поки українські аеропорти не готові йти на поступки після відкриття неба.

"Якщо домовленості не буде досягнуто, компанія скоротить свої плани до 1 мільйона пасажирів у перший рік та 3 мільйонів — у другий", — підкреслив він.

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

О’Лірі також додав, що високі тарифи перевезень після війни є "поганою стратегією" і без поступок Ryanair не зможе допомогти у відновлені економіки та авіаперевезень в Україні.

Нагадаємо, ми розповідали про враження британця, який побував у воєнному Києві. Також ми писали про те, що Ryanair змінив правила перевезення ручної поклажі.