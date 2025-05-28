Вернется ли Ryanair в Украину - главное условие

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Рейсы ирландского лоукостера Ryanair имели большую популярность в Украине. В авиакомпании назвали главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.

Об этом пишет visitukraine.today.

Реклама

Читайте также:

Вернется ли Ryanair в Украину

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири ответил, что компания готова вернуться на украинский рынок после прекращения огня, при условии уступок аэропортов и существенных скидок на сборы. По словам главы авиакомпании, в первый год после завершения войны Ryanair готова перевезти около 5 миллионов человек. Через год лоукостер планирует эту отметку удвоить.

Однако по его словам, пока украинские аэропорты не готовы идти на уступки после открытия неба.

"Если договоренность не будет достигнута, компания сократит свои планы до 1 миллиона пассажиров в первый год и 3 миллионов — во второй", — подчеркнул он.

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

О'Лири также добавил, что высокие тарифы перевозок после войны являются "плохой стратегией" и без уступок Ryanair не сможет помочь в восстановлении экономики и авиаперевозок в Украине.

Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который побывал в военном Киеве. Также мы писали о том, что Ryanair изменил правила перевозки ручной клади.