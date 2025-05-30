Ручная кладь Ryanair - какие вещи не стоит брать с собой в путешествие

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото: pexels.com

Популярный лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Путешественникам стало еще сложнее паковать свои вещи, чтобы сэкономить на багаже.

Об этом пишет Daily Express.

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Ryanair сократил разрешенные размеры ручной клади. Теперь путешественник может бесплатно пронести с собой одну небольшую сумку, размерами (40x20x25 см), которая должна поместиться под сиденьем перед ним.

Такого количества вещей едва хватит для короткого путешествия на выходные, поэтому рюкзак или сумку надо паковать очень разумно.

Опытный путешественник поделился ценными советами, которые помогут вам освободить много места в сумке или рюкзаке.

Путешественник в аэропорту. Иллюстративное фото: pexels.com

"Не пакуйте вещи, которые будут вам предоставлены в отеле — фен, полотенца и другие туалетные принадлежности. Берите с собой только те вещи, которые вы точно будете использовать, и старайтесь пользоваться зарядными устройствами и другой техникой, где это возможно", — порекомендовал специалист.

Он подчеркнул, что гель для душа и другие безделушки будет гораздо выгоднее приобрести на место, чем заплатить штраф за превышением веса ручной клади в аэропорту.

Напомним, мы рассказывали о впечатлениях британца, который побывал в военном Киеве. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.