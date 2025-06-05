Пасажирка Ryanair перепакувала речі у сміттєвий пакет та обійшла правила компанії

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Мати трьох дітей сіла на літак авіакомпанії Ryanair попри те, що відмовилася платити за багаж. Жінка знайшла варіант, як спакувати всі свої речі без жодних доплат.

Про це пише Daily Express.

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Пасажирка Ryanair відмовилась від валізи, а не речей

Пасажирка придбала пріоритетну посадку для сімейного відпочинку в Магалуф на Балеарських островах і мала право взяти з собою невелику сумку (40x20x25 см) і 1-кілограмову сумку (55x40x20 см). Жінка визнала, що її валіза була занадто великою.

Співробітник Ryanair в аеропорту змушував її заплатити 70 євро, інакше її не пустять на борт літака. Туристка зазначила, що відмовилася платити збір, тому що співробітник був "грубим".

Туристка попрямувала до найближчого бару біля виходу на посадку і попросила у них сміттєвий пакет. Вона висипала всі речі з валізи в синій пакет. Туристка сіла в літак та поклала речі в пакеті у верхню шафку в салоні літака. Її валіза залишилась в аеропорту. Пасажири в черзі аплодували туристці.

Багаж. Фото: pexels.com

"Я почувалася так, ніби щойно вийшла з в'язниці. Я обов'язково куплю ще одну валізу, але ще раз перевірю розміри. Я не хочу проходити через це знову. Я не хочу, щоб весь мій гарний багаж пропав даремно. Нова валіза коштує лише 50 євро, тож я не збиралася платити 70 євро", — підкреслила жінка.

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