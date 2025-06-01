Ryanair закриває маршрути із одного з аеропортів Європи — деталі

Літак Ryanair. Ілюстративне фото: pexels.com

Ryanair закриває рейси до п'яти європейських міст зі своєї бази в Маастрихті (Нідерланди). Туристи вже з осені не зможуть вигідно дістатись до Аліканте (Іспанія), Барі (Італія), Жирону (Іспанія), Порту (Португалія) та Задари (Хорватія).

Про це пише Daily Express.

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Представники авіакомпанії заявили, що рішення було прийнято після значного зростання витрат аеропорту, що зробило його одним з найдорожчих аеропортів Європи.

Ryanair скасовує п'ять європейських маршрутів і додає новий рейс з Великої Британії.

"Ryanair з розчаруванням повідомляє про скасування всіх наших рейсів до аеропорту Маастрихта з 26 жовтня 2025 року, що є наслідком надмірного збільшення витрат аеропорту та стрімкого зростання авіаційних податків урядом Нідерландів у розмірі майже 30 євро з пасажира, які з 2021 року зросли на 275%", — заявив операційний директор Ryanair Джейсон МакГіннес.

Він додав, що таке значне збільшення витрат робить аеропорт Маастрихта одним з найдорожчих аеропортів Європи і абсолютно неконкурентоспроможним у порівнянні з іншими країнами та лоукост-аеропортами Європи.

Літак Ryanair. Ілюстративне фото: pexels.com

Зокрема, авіакомпанія анонсувала новий прямий рейс з Единбурга (Англія) до Жешува (Польща). Нові рейси заплановані на 27 жовтня 2025 року і виконуватимуться щопонеділка та щоп'ятниці.

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