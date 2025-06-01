Ryanair закрывает маршруты из одного из аэропортов Европы - детали

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото: pexels.com

Ryanair закрывает рейсы в пять европейских городов со своей базы в Маастрихте (Нидерланды). Туристы уже с осени не смогут выгодно добраться до Аликанте (Испания), Бари (Италия), Жирону (Испания), Порту (Португалия) и Задары (Хорватия).

Об этом пишет Daily Express.

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Представители авиакомпании заявили, что решение было принято после значительного роста расходов аэропорта, что сделало его одним из самых дорогих аэропортов Европы.

Ryanair отменяет пять европейских маршрутов и добавляет новый рейс из Великобритании.

"Ryanair с разочарованием сообщает об отмене всех наших рейсов в аэропорт Маастрихта с 26 октября 2025 года, что является следствием чрезмерного увеличения расходов аэропорта и стремительного роста авиационных налогов правительством Нидерландов в размере почти 30 евро с пассажира, которые с 2021 года выросли на 275%", — заявил операционный директор Ryanair Джейсон МакГиннес.

Он добавил, что такое значительное увеличение расходов делает аэропорт Маастрихта одним из самых дорогих аэропортов Европы и абсолютно неконкурентоспособным по сравнению с другими странами и лоукост-аэропортами Европы.

Самолет Ryanair. Иллюстративное фото: pexels.com

В частности, авиакомпания анонсировала новый прямой рейс из Эдинбурга (Англия) в Жешув (Польша). Новые рейсы запланированы на 27 октября 2025 года и будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Напомним, мы писали о пушистом нарушителе в Таиланде. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.