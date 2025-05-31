SkyUp відкриває перші рейси з Румунії

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила радісну новину для тих, хто планує відпустку в популярних європейських країнах. Компанія анонсувала нові рейси з аеропорту Румунії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

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Нові рейси SkyUp

В компанії повідомили, що з 16 червня з румунської столиці Бухаресту кожного понеділка можна буде дістатись до грецького Іракліону. Ціни на квитки стартують від 52 євро.

А вже з 20 червня до кіпрської Ларнаки щоп'ятниці можна буде дістатись і з Бухаресту та з Клуж-Напока. Квитки вже доступні на сайті і цінник на них стартує від 57 євро.

Літак SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

В компанії також нагадали про доступні додаткові послуги, зокрема, можливість забронювати зручне місце в літаку, взяти з собою домашніх улюбленців та додатковий багаж.

Нагадаємо, Ryanair втрапив у скандал через невдалий жарт про Лігу Чемпіонів. Також керівництво лоукостера Ryanair назвало головну умову повернення до нашої країни після відкриття неба.