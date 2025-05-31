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SkyUp открыл маршруты на популярные курорты из Румынии

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Дата публикации 31 мая 2025 21:36
SkyUp открывает первые рейсы из Румынии
Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines сообщила радостную новость для тех, кто планирует отпуск в популярных европейских странах. Компания анонсировала новые рейсы из аэропорта Румынии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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В компании сообщили, что с 16 июня из румынской столицы Бухареста каждый понедельник можно будет добраться до греческого Ираклиона. Цены на билеты стартуют от 52 евро.

А уже с 20 июня в кипрскую Ларнаку каждую пятницу можно будет добраться и из Бухареста и из Клуж-Напока. Билеты уже доступны на сайте и ценник на них стартует от 57 евро.

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Самолет SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero/

В компании также напомнили о доступных дополнительных услугах, в частности, возможность забронировать удобное место в самолете, взять с собой домашних любимцев и дополнительный багаж.

Напомним, Ryanair попал в скандал из-за неудачной шутки о Лиге Чемпионов. Также руководство лоукостера Ryanair назвало главное условие возвращения в нашу страну после открытия неба.

авиарейсы авиабилеты путешествие Греция Кипр туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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