Пассажирка Ryanair перепаковала вещи в мусорный пакет и обошла правила компании

Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Мать троих детей села на самолет авиакомпании Ryanair несмотря на то, что отказалась платить за багаж. Женщина нашла вариант, как упаковать все свои вещи без всяких доплат.

Об этом пишет Daily Express.

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Пассажирка Ryanair отказалась от чемодана, а не вещей

Пассажирка приобрела приоритетную посадку для семейного отдыха в Магалуф на Балеарских островах и у нее было право взять с собой небольшую сумку (40x20x25 см) и 1-килограммовую сумку (55x40x20 см). Женщина признала, что ее чемодан был слишком большим.

Сотрудник Ryanair в аэропорту заставлял ее заплатить 70 евро, иначе ее не пустят на борт самолета. Туристка отметила, что отказалась платить сбор, потому что сотрудник был "грубым".

Туристка направилась к ближайшему бару возле выхода на посадку и попросила у них мусорный пакет. Она высыпала все вещи из чемодана в синий пакет. Туристка села в самолет и положила вещи в пакете в верхний шкафчик в салоне самолета. Ее чемодан остался в аэропорту. Пассажиры в очереди аплодировали туристке.

Багаж. Фото: pexels.com

"Я чувствовала себя так, будто только что вышла из тюрьмы. Я обязательно куплю еще один чемодан, но еще раз проверю размеры. Я не хочу проходить через это снова. Я не хочу, чтобы весь мой хороший багаж пропал зря. Новый чемодан стоит всего 50 евро, поэтому я не собирался платить 70 евро", — подчеркнула женщина.

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