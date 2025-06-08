Ручная кладь easyJet - что можно взять на борт самолета бесплатно

Самолет easyJet. Фото: pexels.com

Британский лоукостер easyJet как и другие авиакомпании, каждый год пересматривает размеры разрешенной для перевозки на борту самолета ручной клади. За превышение определенных размеров пассажирам придется уплатить кругленькую сумму.

Об этом пишет портал avianews.com.

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Параметры ручной клади в easyJet

В 2025 году авиакомпания позволяет пассажирам взять в салон самолета рюкзак, сумку или чемодан на колесиках с размерами до 45х36х20 см и весом до 15 кг. Ваши вещи должны поместиться под передним креслом в салоне. При этом ручки и колесики чемодана должны соответствовать определенным параметрам.

Пассажиры с билетами по тарифу Standard Plus могут взять с собой дополнительную сумку, рюкзак или чемодан размерами 56х45х25 см. Вес вещей не должен превышать 15 кг.

Также лоукостер бесплатно позволяет пассажирам взять на борт самолета зонтик, плащ, трость и одну сумку с товарами, приобретенными в магазине аэропорта.

Багаж. Фото: pexels.com

За превышение указанных размеров багажа пассажира могут оштрафовать в аэропорту. Чтобы избежать незапланированных расходов, лучше оплатить багаж при покупке билетов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также мы писали о том, как избежать джетлага в отпуске.