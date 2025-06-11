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Головна Туризм Буковинські "Мальдіви" — озеро в годині їзди від Чернівців

Буковинські "Мальдіви" — озеро в годині їзди від Чернівців

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 13:36
Озеро в годині їзди від Чернівців — як дістатись
Озеро у селі Іспас. Фото: скриншот

Через війну не всі українці мають можливість виїжджати за межі країни. Проте в Україні є чимало красивих водойм, де можна освіжитись влітку.

Редакція Новини.LIVE розповідає про неймовірне озеро в годині їзди від Чернівців.

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Красиве озеро у селі Іспас

У Чернівецькій області в селі Іспас Вижницького району знаходиться красиве озеро з прозорою водою. Його часто порівнюють з Мальдівами в Індійському океані.

Ця неймовірна водойма — справжня перлина Буковини, із водою ніби кришталь, яка заколисує тишею природи. На озері можна чудово освіжитись у спекотну погоду та відновити сили після стресових буднів. 

Село Іспас розташоване за 64 кілометри від Чернівців. Дорога на авто до озера з міста в середньому займає приблизно годину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Італії дозволили подорожувати літаком з домашніми улюбленцями. Також ми писали про місто в Європі з атмосферними барами та красивими фіордами.

подорож літо природа Мальдіви туризм озеро
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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