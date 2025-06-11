Озеро в часе езды от Черновцов - как добраться

Буковинские "Мальдивы" — озеро в часе езды от Черновцов
Из-за войны не все украинцы имеют возможность выезжать за пределы страны. Однако в Украине есть немало красивых водоемов, где можно освежиться летом.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о невероятном озере в часе езды от Черновцов.
Красивое озеро в селе Испас
В Черновицкой области в селе Испас Вижницкого района находится красивое озеро с прозрачной водой. Его часто сравнивают с Мальдивами в Индийском океане.
Этот невероятный водоем — настоящая жемчужина Буковины, с водой будто хрусталь, которая убаюкивает тишиной природы. На озере можно прекрасно освежиться в жаркую погоду и восстановить силы после стрессовых будней.
Село Испас расположено в 64 километрах от Черновцов. Дорога на авто к озеру из города в среднем занимает примерно час.
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