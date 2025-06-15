В Европе будет курсировать поезд Варшава-Риека - детали

Поезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый поезд в Европе соединит пять стран. Он будет следовать из польской Варшавы через Чехию, Австрию, Словению в Хорватию.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Сообщается, что поезд Варшава-Риека (Хорватия) запустят 27 июня. Он будет курсировать в течение всего лета — до конца августа.

Поезд будет отправляться из Варшавы в 14:00 и прибывать в Риеку около 9 утра следующего дня. Он будет останавливаться в Опочно, Катовице, Рыбнике и Чалупках в Польше, Вене (Австрии), Любляне и Постойне в Словении и Опатии в Хорватии.

Пассажиры во время 19-часового путешествия поездом смогут насладиться удивительными пейзажами. Вагоны оборудованы кондиционерами, а между Варшавой и Веной будет курсировать вагон-ресторан, где будут подавать горячую пищу. Ценник на билет стартует от 200 злотых (примерно 2200 гривен).

Хотя новый маршрут является достаточно длинным, он значительно облегчит путешествие тем, кто хочет добраться из Польши в Хорватию.

Железнодорожная станция в Европе. Иллюстративное фото: pexels.com

Сейчас пассажирам приходится трижды пересаживаться на поезд с остановками в Брецлаве, Граце и Загребе.

Поезд на новом маршруте будет курсировать в южном направлении по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, а в северном направлении — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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