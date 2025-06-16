Місто за 1,5 години їзди від Києва — чому варто побувати в Житомирі

Літо в Житомирі. Фото: photographers.ua/TetyanaKovalenko1

Сезон літніх відпусток — ідеальний час, щоб відкрити нові та цікаві куточки нашої країни. Деякі з міст несправедливо недооцінені туристами.

Тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok розповів, кому кожному варто відвідати Житомир, що розташований за 1,5 годин їзди від Києва.

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Хлопець розповів, що в місті багато красивих парків, велика набережна, затишні ресторанчики та унікальні церкви.

Блогер порекомендував починати свою екскурсію містом з центральної вулиці в Житомирі — Михайлівської. На ній розташовано багато затишних закладів та невеликих крамниць.

Одна з найстаріших будівель міста — Костел Святої Софїї. Також туристів вразить архітектурою Лютеранська кірха, розташована на вулиці Коцюбинського, 5.

Блогер також порадив прогулятися до підвісного мосту через річку Тетерів, який вражає неймовірними краєвидами.

@vadymgrinko Нижче залишаю коротенький гайд на один день, чим зайнятися в Житомирі ⤵️ 📍вулиця Михайлівська – головна пішохідна вулиця міста. Вона доволі коротка (менше 400 метрів), але там багато класних кафе та магазинів. 📍Кафедральний костел Святої Софії. Він вважається однією з найстаріших будівель міста. 📍Лютеранська кірха. Дуже красива будівля в неоготичному стилі. За радянських часів тут діяв спортзал :( 📍Водонапірна вежа – тут проводять різноманітні виставки, само по собі будівля красива, можна провести фотосесію. 📍Підвісний міст через Тетерів – височезний міст, куди можна потрапити з Шодуарівського парку. Тут гарні краєвиди на річку. 📍Національний музей космонавтики 📍Скеля Голова Чацького. Тут зловите вайб Буцького каньйону або Бакоти. І нагадаю, що на моїй Мапі подорожей є гайди для всіх великих міст України – там і де погуляти, і де поїсти. Купити її можна за посиланням у профілі ❤️ ♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, раніше блогер показав один з найвищих оглядових майданчиків у Києві. Також ми писали про озера, в яких можна освіжитись в спеку.