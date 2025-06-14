Топ-3 озера, де можна відпочити в літню спеку в Україні

Озеро Задорожнє. Фото: wikipedia.org

У розпал літньої спеки, коли асфальт буквально "дихає" жаром, українці шукають прохолоду на природі. Одним із найкращих варіантів відпочинку влітку є купання у водоймах.

Телеграм-канал "Подорожуймо Україною" підібрав топ-3 озера для класного літнього відпочинку.

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Озеро Світязь на Волині. Воно є найглибшим озером в Україні та є унікальною перлиною серед понад 30 Шацьких озер. Це водойма з кришталево чистою водою, оточена сосновим лісом. Також на озері є багато баз відпочинку, на будь-який смак та бюджет.

Озеро Світязь. Фото: wikipedia.org

Озеро Біле. Воно розташоване поблизу села Рудка на Рівненщині. В його воді міститься високий вміст гліцерину. Завдяки чому, після купання ваша шкіра буде м'якою, як у немовля. Туристам подобається це місце завдяки чистому піщаному пляжу, високим соснам та пірсам. Тут можна заночувати як у власному наметі, так і на базі відпочинку.

Озеро Задорожнє. Ця неймовірна водойма у Стрийському районі Львівської області була створена на місці вапнякового кар’єру. Озеро манить мандрівників чистою водою та неймовірними краєвидами.

Озеро Задорожнє. Фото: wikipedia.org

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