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Главная Туризм Топ-3 озера в Украине для идеального отдыха летом

Топ-3 озера в Украине для идеального отдыха летом

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Дата публикации 14 июня 2025 16:23
Топ-3 озера, где можно отдохнуть в летнюю жару в Украине
Озеро Задорожное. Фото: wikipedia.org
Ключові моменти Где отдохнуть в летнюю жару в Украине

В разгар летней жары, когда асфальт буквально "дышит" жаром, украинцы ищут прохладу на природе. Одним из лучших вариантов отдыха летом является купание в водоемах.

Телеграм-канал "Путешествуем по Украине" подобрал топ-3 озера для классного летнего отдыха.

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Где отдохнуть в летнюю жару в Украине

Озеро Свитязь на Волыни. Оно является самым глубоким озером в Украине и является уникальной жемчужиной среди более 30 Шацких озер. Это водоем с кристально чистой водой, окруженный сосновым лесом. Также на озере есть много баз отдыха, на любой вкус и бюджет.

Топ-3 озера в Україні для ідеального відпочинку влітку - фото 1
Озеро Свитязь. Фото: wikipedia.org

Озеро Белое. Оно расположено вблизи села Рудка на Ровенщине. В его воде содержится высокое содержание глицерина. Благодаря чему, после купания ваша кожа будет мягкой, как у младенца. Туристам нравится это место благодаря чистому песчаному пляжу, высоким соснам и пирсам. Здесь можно заночевать как в собственной палатке, так и на базе отдыха.

Озеро Задорожное. Этот невероятный водоем в Стрыйском районе Львовской области был создан на месте известнякового карьера. Озеро манит путешественников чистой водой и невероятными пейзажами.

Топ-3 озера в Україні для ідеального відпочинку влітку - фото 2
Озеро Задорожное Фото: wikipedia.org

Напомним, ранее блогер показал одну из самых высоких смотровых площадок в Киеве. Также мы писали, будет ли в Одессе курортный сезон.

отдых путешествие лето туризм озеро
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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