Топ-3 озера, где можно отдохнуть в летнюю жару в Украине

Озеро Задорожное. Фото: wikipedia.org

В разгар летней жары, когда асфальт буквально "дышит" жаром, украинцы ищут прохладу на природе. Одним из лучших вариантов отдыха летом является купание в водоемах.

Телеграм-канал "Путешествуем по Украине" подобрал топ-3 озера для классного летнего отдыха.

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Озеро Свитязь на Волыни. Оно является самым глубоким озером в Украине и является уникальной жемчужиной среди более 30 Шацких озер. Это водоем с кристально чистой водой, окруженный сосновым лесом. Также на озере есть много баз отдыха, на любой вкус и бюджет.

Озеро Свитязь. Фото: wikipedia.org

Озеро Белое. Оно расположено вблизи села Рудка на Ровенщине. В его воде содержится высокое содержание глицерина. Благодаря чему, после купания ваша кожа будет мягкой, как у младенца. Туристам нравится это место благодаря чистому песчаному пляжу, высоким соснам и пирсам. Здесь можно заночевать как в собственной палатке, так и на базе отдыха.

Озеро Задорожное. Этот невероятный водоем в Стрыйском районе Львовской области был создан на месте известнякового карьера. Озеро манит путешественников чистой водой и невероятными пейзажами.

Озеро Задорожное Фото: wikipedia.org

Напомним, ранее блогер показал одну из самых высоких смотровых площадок в Киеве. Также мы писали, будет ли в Одессе курортный сезон.