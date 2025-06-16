Город в 1,5 часах езды от Киева - почему стоит побывать в Житомире

Лето в Житомире. Фото: photographers.ua/TetyanaKovalenko1

Сезон летних отпусков — идеальное время, чтобы открыть новые и интересные уголки нашей страны. Некоторые из городов несправедливо недооценены туристами.

Тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok рассказал, кому каждому стоит посетить Житомир, который расположен в 1,5 часах езды от Киева.

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Парень рассказал, что в городе много красивых парков, большая набережная, уютные ресторанчики и уникальные церкви.

Блогер порекомендовал начинать свою экскурсию по городу с центральной улицы в Житомире — Михайловской. На ней расположено много уютных заведений и небольших магазинов.

Одно из старейших зданий города — Костел Святой Софии. Также туристов поразит архитектурой Лютеранская кирха, расположенная на улице Коцюбинского, 5.

Блогер также посоветовал прогуляться к подвесному мосту через реку Тетерев, который поражает невероятными видами.

@vadymgrinko Ниже оставляю короткий гайд на один день, чем заняться в Житомире ⤵️ 📍Улица Михайловская - главная пешеходная улица города. Она довольно короткая (менее 400 метров), но там много классных кафе и магазинов. 📍Кафедральный костел Святой Софии. Он считается одним из старейших зданий города. 📍Лютеранская кирха. Очень красивое здание в неоготическом стиле. В советское время здесь действовал спортзал :( 📍Водонапорная башня - здесь проводят разнообразные выставки, само по себе здание красивое, можно провести фотосессию. 📍Подвесной мост через Тетерев - высоченный мост, куда можно попасть из Шодуаровского парка. Здесь красивые виды на реку. 📍Национальный музей космонавтики 📍Скеля Голова Чацкого. Здесь поймаете вайб Букского каньона или Бакоты. И напомню, что на моей Карте путешествий есть гайды для всех крупных городов Украины - там и где погулять, и где поесть. Купить ее можно по ссылке в профиле ❤️ ♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Напомним, ранее блогер показал одну из самых высоких смотровых площадок в Киеве. Также мы писали об озерах, в которых можно освежиться в жару.