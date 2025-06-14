У Львові підвищили туристичний збір

У Львові зросте туристичний збір
У Львові вперше за останні шість років запровадили нові ставки туристичного збору. Проте зміни не стосуватимуться лише іноземних громадян.
Про це повідомили у міськраді Львова.
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Повідомляється, що у четвер, 12 червня, на сесії Львівської міської ради затвердили нові ставки туристичного збору. Проте стягуватиметься він лише з іноземців.
Зокрема, якщо раніше вони сплачували від 16 до 40 грн — залежно від вартості готельного номера, нині їм доведеться віддати за добу 80 гривень. Зібрані кошти міська влада хоче спрямувати в туристичну інфраструктуру, популяризацію Львову та якісні сервіси. Нові ставки збору почнуть діяти з 1 січня 2026 року.
"Нам важливо, щоб Львів розвивався як туристичне місто. Щоб сюди приїжджали наші співвітчизники і зовнішні туристи, і тому ми прийняли рішення, що з надходжень туристичного збору передбачаємо 10% на розвиток туристичної інфраструктури", — підкреслила посадовиця Інна Свистун.
Для українців ставки збору не змінились. Зокрема, нині їх розмір складає:
- до 750 грн — 0,3% (24 грн)
- 750–1200 грн — 0,4% (32 грн)
- понад 1200 грн — 0,5% (40 грн).
Нагадаємо, раніше туристка показала один з найдорожчих McDonald's у світі. Також ми писали, за що в Італії можуть оштрафувати туристів на 500 євро.
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