Во Львове повысили туристический сбор

Улицы Львова. Фото: bzh.life

Во Львове впервые за последние шесть лет ввели новые ставки туристического сбора. Однако изменения не будут касаться только иностранных граждан.

Об этом сообщили в горсовете Львова.

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Новые сборы в городе Льва

Сообщается, что в четверг, 12 июня, на сессии Львовского городского совета утвердили новые ставки туристического сбора. Однако взиматься он будет только с иностранцев.

В частности, если раньше они платили от 16 до 40 грн - в зависимости от стоимости гостиничного номера, сейчас им придется отдать за сутки 80 гривен. Собранные средства городские власти хотят направить в туристическую инфраструктуру, популяризацию Львова и качественные сервисы. Новые ставки сбора начнут действовать с 1 января 2026 года.

"Нам важно, чтобы Львов развивался как туристический город. Чтобы сюда приезжали наши соотечественники и внешние туристы, и поэтому мы приняли решение, что из поступлений туристического сбора предусматриваем 10% на развитие туристической инфраструктуры", — подчеркнула чиновница Инна Свистун.

Один из львовских отелей. Фото: lviv.travel

Для украинцев ставки сбора не изменились. В частности, сейчас их размер составляет:

до 750 грн - 0,3% (24 грн)

750-1200 грн - 0,4% (32 грн)

более 1200 грн - 0,5% (40 грн).

Напомним, ранее туристка показала один из самых дорогих McDonald's в мире. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать туристов на 500 евро.