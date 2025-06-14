Во Львове повысили туристический сбор

Во Львове вырастет туристический сбор
Во Львове впервые за последние шесть лет ввели новые ставки туристического сбора. Однако изменения не будут касаться только иностранных граждан.
Об этом сообщили в горсовете Львова.
Новые сборы в городе Льва
Сообщается, что в четверг, 12 июня, на сессии Львовского городского совета утвердили новые ставки туристического сбора. Однако взиматься он будет только с иностранцев.
В частности, если раньше они платили от 16 до 40 грн - в зависимости от стоимости гостиничного номера, сейчас им придется отдать за сутки 80 гривен. Собранные средства городские власти хотят направить в туристическую инфраструктуру, популяризацию Львова и качественные сервисы. Новые ставки сбора начнут действовать с 1 января 2026 года.
"Нам важно, чтобы Львов развивался как туристический город. Чтобы сюда приезжали наши соотечественники и внешние туристы, и поэтому мы приняли решение, что из поступлений туристического сбора предусматриваем 10% на развитие туристической инфраструктуры", — подчеркнула чиновница Инна Свистун.
Для украинцев ставки сбора не изменились. В частности, сейчас их размер составляет:
- до 750 грн - 0,3% (24 грн)
- 750-1200 грн - 0,4% (32 грн)
- более 1200 грн - 0,5% (40 грн).
Напомним, ранее туристка показала один из самых дорогих McDonald's в мире. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать туристов на 500 евро.
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