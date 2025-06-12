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Головна Туризм Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка

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Дата публікації: 12 червня 2025 15:37
Топ-4 незрозумілі знаки в Європі — що варто знати водіям
Вулиця з дорожніми знаками. Фото: pexels.com
Ключові моменти Альтернативний маршрут: початок і кінець Обережно! Жаби Ланцюги проти ковзання обов'язкові Ближнє світло

Плануєте подорож до Європи цього літа? Незалежно від того, чи мандруватимете ви на власному авто, чи на орендованому, дуже важливо знати, чого очікувати на дорозі.

Про це пише Daily Express.

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Обережно! Жаби

Ці знаки зазвичай встановлюють у Німеччині. Він попереджає водіїв про сезонну міграцію земноводних у цій місцевості — ці істоти часто стрибають на дорогу, особливо навесні. Зустрівши такий знак, водіям варто знизити швидкість і бути пильнішими.

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 1
Знак "Обережно! Жаби". Фото: Shutterstock

Альтернативний маршрут: початок і кінець 

Ніхто не любить стояти в заторах, і ці знаки можуть допомогти водіям їх уникнути. Знак без ліній позначає початок запропонованого об'їзду, а знак з трьома діагональними лініями — кінець альтернативного маршруту. Ці знаки допомагають водіям рухатися на завантаженій дорозі. 

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 2
Знак "Альтернативний маршрут: Початок і кінець". Фото: Shutterstock

Ближнє світло 

Цей знак інформує водіїв про те, що на найближчій ділянці дороги необхідно переключити фари на ближнє світло. Це важливо для безпеки та уникнення штрафів — дальнє світло може засліпити зустрічних водіїв та збільшити ризик аварій.

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 3
Знак "Ближнє світло". Фото: Shutterstock

Ланцюги проти ковзання обов'язкові

Цей знак може виглядати дещо драматично, але він просто означає, що ланцюги протиковзання (також відомі як шинні ланцюги) є обов'язковими на певних ділянках дороги взимку. Вони покращують зчеплення на зледенілих або засніжених поверхнях, щоб ефективно запобігти втраті керування. 

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 4
Знаки "Ланцюги проти ковзання обов'язкові. Фото: Shutterstock

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найгарніші замки, які варто побачити кожному. Також ми писали, за що в Італії можуть оштрафувати туристів на 500 євро.

подорож дороги авто Європа туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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