Топ-4 незрозумілі знаки в Європі — що варто знати водіям

Вулиця з дорожніми знаками. Фото: pexels.com

Плануєте подорож до Європи цього літа? Незалежно від того, чи мандруватимете ви на власному авто, чи на орендованому, дуже важливо знати, чого очікувати на дорозі.

Про це пише Daily Express.

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Обережно! Жаби

Ці знаки зазвичай встановлюють у Німеччині. Він попереджає водіїв про сезонну міграцію земноводних у цій місцевості — ці істоти часто стрибають на дорогу, особливо навесні. Зустрівши такий знак, водіям варто знизити швидкість і бути пильнішими.

Знак "Обережно! Жаби". Фото: Shutterstock

Альтернативний маршрут: початок і кінець

Ніхто не любить стояти в заторах, і ці знаки можуть допомогти водіям їх уникнути. Знак без ліній позначає початок запропонованого об'їзду, а знак з трьома діагональними лініями — кінець альтернативного маршруту. Ці знаки допомагають водіям рухатися на завантаженій дорозі.

Знак "Альтернативний маршрут: Початок і кінець". Фото: Shutterstock

Ближнє світло

Цей знак інформує водіїв про те, що на найближчій ділянці дороги необхідно переключити фари на ближнє світло. Це важливо для безпеки та уникнення штрафів — дальнє світло може засліпити зустрічних водіїв та збільшити ризик аварій.

Знак "Ближнє світло". Фото: Shutterstock

Ланцюги проти ковзання обов'язкові

Цей знак може виглядати дещо драматично, але він просто означає, що ланцюги протиковзання (також відомі як шинні ланцюги) є обов'язковими на певних ділянках дороги взимку. Вони покращують зчеплення на зледенілих або засніжених поверхнях, щоб ефективно запобігти втраті керування.

Знаки "Ланцюги проти ковзання обов'язкові. Фото: Shutterstock

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