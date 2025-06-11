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Топ-5 найгарніших замків світу

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Дата публікації: 11 червня 2025 15:19
Найгарніші замки світу — топ-5 локацій
Змагання в Кальмарському замку. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Кальмарський замок у Швеції Замок Хімедзі у Японії Замок Нойшванштайн у Німеччині Замок Алькасар в Іспанії Національний Палац Пена  у Португалії

Замки зберігають у своїх стінах відомі історичні події. Вони відомі своєю архітектурною величчю, романтичними і загадковими легендами.

Найгарніші замки світу підібрало видання CNN.

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Замок Хімедзі у Японії

Елегантна споруда XVII століття є національним надбанням Японії та об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Його називають Замком білої чаплі через свою схожість архітектури з великим птахом. Тут проводять щоденні екскурсії японською та англійською мовами.

Топ-5 найгарніших замків світу - фото 1
Замок Хімедзі. Фото: tripadvisor.com

Замок Нойшванштайн у Німеччині

Він був зведений наприкінці 1800-х років за наказом короля Людвіга II. Замок розташований на тлі  розкішних Альп і баварських рівнин. Нойшванштайн — улюбленець режисерів. Цю локацію можна зустріти в стрічках "Піф-паф ой-ой-ой" та "Велика втеча".

Топ-5 найгарніших замків світу - фото 2
Замок Нойшванштайн. Фото: tripadvisor.com

Замок Алькасар в Іспанії

Алькасар розташований на вузькому скелястому мисі з неймовірними краєвидами на рівнини Старої Кастилії в центральній Іспанії. Замок оздоблений підйомним мостом, круглими сторожовими вежами, міцною фортецею, а також пишними королівськими покоями.

Топ-5 найгарніших замків світу - фото 3
Замок Алькасар. Фото: tripadvisor.com

Національний Палац Пена  у Португалії

Замок Пена, побудований у XIX столітті, розташований на вершині пагорба поблизу міста Сінтра у Португалії. Його архітектура поєднує готику, мавританський і ренесансний стиль. Із яскраво червоно-жовтим візерунком та вежею з годинником він виглядає набагато грайливіше за інші похмурі замки Європи.

Топ-5 найгарніших замків світу - фото 4
Палац Пена  у Португалії. Фото: tripadvisor.com

Кальмарський замок у Швеції

Він був заснований в останні роки епохи вікінгів. Назву він отримав від Кальмарською протокою на Балтійському морі, над якою височіє. Окрім виставок, дитячих заходів та екскурсій, у збереженому ренесансному замку Скандинавії проходять спеціальні заходи. Зокрема, виставка давньоєгипетських артефактів, яка відкрита до листопада 2025 року.

Топ-5 найгарніших замків світу - фото 5
Кальмарський замок. Фото: tripadvisor.com

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також ми писали, що вразило японку в Україні. 

подорож Португалія Японія Швеція туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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