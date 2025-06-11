Найгарніші замки світу — топ-5 локацій

Топ-5 найгарніших замків світу
Замки зберігають у своїх стінах відомі історичні події. Вони відомі своєю архітектурною величчю, романтичними і загадковими легендами.
Найгарніші замки світу підібрало видання CNN.
Замок Хімедзі у Японії
Елегантна споруда XVII століття є національним надбанням Японії та об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Його називають Замком білої чаплі через свою схожість архітектури з великим птахом. Тут проводять щоденні екскурсії японською та англійською мовами.
Замок Нойшванштайн у Німеччині
Він був зведений наприкінці 1800-х років за наказом короля Людвіга II. Замок розташований на тлі розкішних Альп і баварських рівнин. Нойшванштайн — улюбленець режисерів. Цю локацію можна зустріти в стрічках "Піф-паф ой-ой-ой" та "Велика втеча".
Замок Алькасар в Іспанії
Алькасар розташований на вузькому скелястому мисі з неймовірними краєвидами на рівнини Старої Кастилії в центральній Іспанії. Замок оздоблений підйомним мостом, круглими сторожовими вежами, міцною фортецею, а також пишними королівськими покоями.
Національний Палац Пена у Португалії
Замок Пена, побудований у XIX столітті, розташований на вершині пагорба поблизу міста Сінтра у Португалії. Його архітектура поєднує готику, мавританський і ренесансний стиль. Із яскраво червоно-жовтим візерунком та вежею з годинником він виглядає набагато грайливіше за інші похмурі замки Європи.
Кальмарський замок у Швеції
Він був заснований в останні роки епохи вікінгів. Назву він отримав від Кальмарською протокою на Балтійському морі, над якою височіє. Окрім виставок, дитячих заходів та екскурсій, у збереженому ренесансному замку Скандинавії проходять спеціальні заходи. Зокрема, виставка давньоєгипетських артефактів, яка відкрита до листопада 2025 року.
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