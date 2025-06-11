Самые красивые замки мира — топ-5 локаций

Соревнования в Кальмарском замке. Фото: tripadvisor.com

Замки хранят в своих стенах известные исторические события. Они известны своим архитектурным величием, романтическими и загадочными легендами.

Самые красивые замки мира подобрало издание CNN.

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Замок Химедзи в Японии

Элегантное сооружение XVII века является национальным достоянием Японии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его называют Замком белой цапли из-за своего сходства архитектуры с большой птицей. Здесь проводят ежедневные экскурсии на японском и английском языках.

Замок Химедзи. Фото: tripadvisor.com

Замок Нойшванштайн в Германии

Он был возведен в конце 1800-х годов по приказу короля Людвига II. Замок расположен на фоне роскошных Альп и баварских равнин. Нойшванштайн - любимец режиссеров. Эту локацию можно встретить в лентах "Пиф-паф ой-ой-ой" и "Большой побег".

Замок Нойшванштайн. Фото: tripadvisor.com

Замок Алькасар в Испании

Алькасар расположен на узком скалистом мысе с невероятными видами на равнины Старой Кастилии в центральной Испании. Замок украшен подъемным мостом, круглыми сторожевыми башнями, крепкой крепостью, а также пышными королевскими покоями.

Замок Алькасар. Фото: tripadvisor.com

Национальный Дворец Пена в Португалии

Замок Пена, построенный в XIX веке, расположен на вершине холма вблизи города Синтра в Португалии. Его архитектура сочетает готику, мавританский и ренессансный стиль. С ярко красно-желтым узором и башней с часами он выглядит гораздо игривее других мрачных замков Европы.

Дворец Пена в Португалии. Фото: tripadvisor.com

Кальмарский замок в Швеции

Он был основан в последние годы эпохи викингов. Название он получил от Кальмарского пролива на Балтийском море, над которым возвышается. Кроме выставок, детских мероприятий и экскурсий, в сохранившемся ренессансном замке Скандинавии проходят специальные мероприятия. В частности, выставка древнеегипетских артефактов, которая открыта до ноября 2025 года.

Кальмарский замок. Фото: tripadvisor.com

Напомним, мы рассказывали, за что в Италии могут оштрафовать на 500 евро. Также мы писали, что поразило японку в Украине.