Топ-4 непонятных знака в Европе - что стоит знать водителям

Самые непонятные дорожные знаки в Европе — подборка
Планируете путешествие в Европу этим летом? Независимо от того, будете ли вы путешествовать на собственном авто или на арендованном, очень важно знать, чего ожидать на дороге.
Об этом пишет Daily Express.
Осторожно! Лягушки
Эти знаки обычно устанавливают в Германии. Он предупреждает водителей о сезонной миграции земноводных в этой местности — эти существа часто прыгают на дорогу, особенно весной. Встретив такой знак, водителям стоит снизить скорость и быть более бдительными.
Альтернативный маршрут: Начало и конец
Никто не любит стоять в пробках, и эти знаки могут помочь водителям их избежать. Знак без линий обозначает начало предложенного объезда, а знак с тремя диагональными линиями — конец альтернативного маршрута. Эти знаки помогают водителям двигаться на загруженной дороге.
Ближний свет
Этот знак информирует водителей о том, что на ближайшем участке дороги необходимо переключить фары на ближний свет. Это важно для безопасности и избежания штрафов — дальний свет может ослепить встречных водителей и увеличить риск аварий.
Цепи против скольжения обязательны
Этот знак может выглядеть несколько драматично, но он просто означает, что цепи противоскольжения (также известные как шинные цепи) являются обязательными на определенных участках дороги зимой. Они улучшают сцепление на обледенелых или заснеженных поверхностях, чтобы эффективно предотвратить потерю управления.
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