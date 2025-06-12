Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Самые непонятные дорожные знаки в Европе — подборка

Самые непонятные дорожные знаки в Европе — подборка

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 15:37
Топ-4 непонятных знака в Европе - что стоит знать водителям
Улица с дорожными знаками. Фото: pexels.com
Ключові моменти Осторожно! Лягушки Альтернативный маршрут: Начало и конец Ближний свет Цепи против скольжения обязательны

Планируете путешествие в Европу этим летом? Независимо от того, будете ли вы путешествовать на собственном авто или на арендованном, очень важно знать, чего ожидать на дороге.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Осторожно! Лягушки

Эти знаки обычно устанавливают в Германии. Он предупреждает водителей о сезонной миграции земноводных в этой местности — эти существа часто прыгают на дорогу, особенно весной. Встретив такой знак, водителям стоит снизить скорость и быть более бдительными.

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 1
Знак "Осторожно! Лягушки". Фото: Shutterstock

Альтернативный маршрут: Начало и конец

Никто не любит стоять в пробках, и эти знаки могут помочь водителям их избежать. Знак без линий обозначает начало предложенного объезда, а знак с тремя диагональными линиями — конец альтернативного маршрута. Эти знаки помогают водителям двигаться на загруженной дороге.

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 2
Знак "Альтернативный маршрут: Начало и конец". Фото: Shutterstock

Ближний свет

Этот знак информирует водителей о том, что на ближайшем участке дороги необходимо переключить фары на ближний свет. Это важно для безопасности и избежания штрафов — дальний свет может ослепить встречных водителей и увеличить риск аварий.

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 3
Знак "Ближний свет". Фото: Shutterstock

Цепи против скольжения обязательны

Этот знак может выглядеть несколько драматично, но он просто означает, что цепи противоскольжения (также известные как шинные цепи) являются обязательными на определенных участках дороги зимой. Они улучшают сцепление на обледенелых или заснеженных поверхностях, чтобы эффективно предотвратить потерю управления.

Найнезрозуміліші дорожні знаки в Європі — підбірка - фото 4
Знаки "Цепи против скольжения обязательны. Фото: Shutterstock

Напомним, ранее мы рассказывали о самых красивых замках, которые стоит увидеть каждому. Также мы писали, за что в Италии могут оштрафовать туристов на 500 евро.

путешествие дороги авто Европа туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации