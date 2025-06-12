Топ-4 непонятных знака в Европе - что стоит знать водителям

Улица с дорожными знаками. Фото: pexels.com

Планируете путешествие в Европу этим летом? Независимо от того, будете ли вы путешествовать на собственном авто или на арендованном, очень важно знать, чего ожидать на дороге.

Об этом пишет Daily Express.

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Осторожно! Лягушки

Эти знаки обычно устанавливают в Германии. Он предупреждает водителей о сезонной миграции земноводных в этой местности — эти существа часто прыгают на дорогу, особенно весной. Встретив такой знак, водителям стоит снизить скорость и быть более бдительными.

Знак "Осторожно! Лягушки". Фото: Shutterstock

Альтернативный маршрут: Начало и конец

Никто не любит стоять в пробках, и эти знаки могут помочь водителям их избежать. Знак без линий обозначает начало предложенного объезда, а знак с тремя диагональными линиями — конец альтернативного маршрута. Эти знаки помогают водителям двигаться на загруженной дороге.

Знак "Альтернативный маршрут: Начало и конец". Фото: Shutterstock

Ближний свет

Этот знак информирует водителей о том, что на ближайшем участке дороги необходимо переключить фары на ближний свет. Это важно для безопасности и избежания штрафов — дальний свет может ослепить встречных водителей и увеличить риск аварий.

Знак "Ближний свет". Фото: Shutterstock

Цепи против скольжения обязательны

Этот знак может выглядеть несколько драматично, но он просто означает, что цепи противоскольжения (также известные как шинные цепи) являются обязательными на определенных участках дороги зимой. Они улучшают сцепление на обледенелых или заснеженных поверхностях, чтобы эффективно предотвратить потерю управления.

Знаки "Цепи против скольжения обязательны. Фото: Shutterstock

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