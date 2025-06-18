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Главная Туризм Сезон в разгаре — 4 аквапарка, где можно провести время с детьми

Сезон в разгаре — 4 аквапарка, где можно провести время с детьми

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Дата публикации 18 июня 2025 19:28
Аквапарки в Украине - куда поехать с детьми
Дети наслаждаются летним отдыхом. Фото: freepik.com
Ключові моменти Аквапарк в одесском Затоке Аквапарк "Пляж" во Львове Аквапарк "Косино" на Закарпатье Аквапарк Mavka в Буковеле

Летние каникулы — прекрасная возможность провести время вместе с детьми. В Украине есть немало аквапарков, где можно весело провести время и освежиться в жару.

Редакция Новини.LIVE подобрала летние локации с лучшими горками и бассейнами.

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Аквапарк в одесском Затоке

Локация поражает своими размерами — парк рассчитан на 5 тысяч человек. На территории парка есть 25 горок, 10 из которых — экстремальные. Длина одного из спусков впечатляет - 66 метров. Спускаясь по этой горке, вы можете выбрать один из 4 выходов. В аквапарке есть аниматоры, которые будут развлекать детей интересными конкурсами. График работы аквапарка — с 10:00 до 18:00. Билет на одного взрослого стоит 600 гривен, для детей — 500 гривен. На территории аквапарка также есть гостиничные номера, в которых при необходимости можно заночевать.

Аквапарк "Пляж" во Львове

Территория парка разделена на две зоны. В первой посетители могут покататься на скалодроме, поплавать в спортивном бассейне или позаниматься в тренажерном зале. На другой же части территории парка расположены экстремальные горки разной высоты и уровня сложности, 5 бассейнов, сауны, бани, джакузи и детские комнаты. Полный день в аквапарке стоит 650 гривен.

Аквапарк "Косино" на Закарпатье

Уникальной визитной карточкой локации является горка "Бабочка Монарх", которой нет аналогов в Украине. Экстремалы также будут в восторге от "Анаконды", Камикадзе", "Питон" и других. Посетители могут выбрать высоту спуска по четырем платформам. На территории парка также расположены сауны, термальные бассейны и отель.

Безлимит в Косино вам обойдется в 1200 гривен, а 4 часа — в 700 гривен с человека.

Аквапарк Mavka в Буковеле

Это один из немногих в Украине аквапарков, который поразит вас невероятными видами Карпатских гор. На его территории расположены бассейны, 6 экстремальных горок и большую детскую зону, ресторан и лесное SPA. Этот вариант летнего отдыха обойдется Вам дороже всего. За безлимит на взрослого придется отдать 2200 гривен, а за ребенка — 1550 гривен.

Напомним, одна из популярных европейских стран будет штрафовать туристов. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.

Одесса дети путешествие лето Закарпатье туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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