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Головна Туризм Дружина пілота розкрила популярну схему шахраїв в аеропорту

Дружина пілота розкрила популярну схему шахраїв в аеропорту

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Дата публікації: 19 червня 2025 21:39
Безкоштовні зарядки в аеропорту — чому не варто користуватись
Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels.com
Ключові моменти Як аферисти крадуть інформацію з ваших телефонів

Дружина пілота застерегла туристів від використання USB-зарядок в аеропортах. Саме завдяки ним шахраї можуть отримати доступ до ваших банківських карток.

Про це пише Daily Express.

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Жінка порадила мандрівникам брати з собою павербенки в подорож та ніколи не заряджати свої гаджети пристроями, які встановлені в аеропортах. Вона також нагадала, що в залах для пасажирів також є розетки, де ви зможете зарядити смартфон.

За її словами, при підключенні до них шахраї можуть тримати доступ до ваших карт та інших даних. Щоб уникнути ризику, краще не використовувати сторонні USB-зарядки.

"Не підключайте телефон в аеропортах. Хакери можуть викрасти вашу особисту інформацію в аеропортах, якщо ви підключаєте телефон до безкоштовного USB-порту для підзарядки", — попередила вона.

Нагадаємо, ми писали про аквапарки в Україні, де можна провести відпустку з дітьми. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску. 

аеропорти подорож телефони гаджети поради туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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