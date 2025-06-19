Безкоштовні зарядки в аеропорту — чому не варто користуватись

Аеропорт. Ілюстративне фото: Pexels.com

Дружина пілота застерегла туристів від використання USB-зарядок в аеропортах. Саме завдяки ним шахраї можуть отримати доступ до ваших банківських карток.

Про це пише Daily Express.

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Жінка порадила мандрівникам брати з собою павербенки в подорож та ніколи не заряджати свої гаджети пристроями, які встановлені в аеропортах. Вона також нагадала, що в залах для пасажирів також є розетки, де ви зможете зарядити смартфон.

За її словами, при підключенні до них шахраї можуть тримати доступ до ваших карт та інших даних. Щоб уникнути ризику, краще не використовувати сторонні USB-зарядки.

"Не підключайте телефон в аеропортах. Хакери можуть викрасти вашу особисту інформацію в аеропортах, якщо ви підключаєте телефон до безкоштовного USB-порту для підзарядки", — попередила вона.

Нагадаємо, ми писали про аквапарки в Україні, де можна провести відпустку з дітьми. Також місцева влада Валенсії зачинила багато пляжів у пік сезону через виявлену загадкову речовину на піску.