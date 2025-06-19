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Главная Туризм Жена пилота раскрыла популярную схему мошенников в аэропорту

Жена пилота раскрыла популярную схему мошенников в аэропорту

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 21:39
Бесплатные зарядки в аэропорту - почему не стоит пользоваться
Аэропорт. Иллюстративное фото: Pexels.com
Ключові моменти Как аферисты воруют информацию с ваших телефонов

Жена пилота предостерегла туристов от использования USB-зарядок в аэропортах. Именно благодаря им мошенники могут получить доступ к вашим банковским картам.

Об этом пишет Daily Express.

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Как аферисты воруют информацию с ваших телефонов

Женщина посоветовала путешественникам брать с собой павербенки в путешествие и никогда не заряжать свои гаджеты устройствами, которые установлены в аэропортах. Она также напомнила, что в залах для пассажиров также есть розетки, где вы сможете зарядить смартфон.

По ее словам, при подключении к ним мошенники могут держать доступ к вашим картам и другим данным. Чтобы избежать риска, лучше не использовать сторонние USB-зарядки.

"Не подключайте телефон в аэропортах. Хакеры могут похитить вашу личную информацию в аэропортах, если вы подключаете телефон к бесплатному USB-порту для подзарядки", — предупредила она.

Напомним, мы писали об аквапарках в Украине, где можно провести отпуск с детьми. Также местные власти Валенсии закрыли многие пляжи в пик сезона из-за обнаруженного загадочного вещества на песке.

аэропорты путешествие телефоны гаджеты советы туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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