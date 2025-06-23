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Главная Туризм Город в Африке с золотыми песками и кристально чистыми водами

Город в Африке с золотыми песками и кристально чистыми водами

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 12:17
Курорт в Африке с красивыми пляжами и чистыми водами в Африке
Пляжи Хургады. Фото: tripadvisor.com
Ключові моменти Красивый курорт в Африке

Сезон отпусков в разгаре, и многие люди отправляются в разные уголки мира, чтобы восстановить силы. Ничто не сравнится с поездкой на солнечный морской курорт и этот африканский город может стать идеальным выбором для туристов.

Об этом пишет Daily Express.

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Красивый курорт в Африке

Хургада — великолепный приморский город, расположенный на западном побережье Красного моря в Египте. Вдоль него простирается береговая линия длиной в 40 км, покрытая золотистыми песчаными пляжами и кристально чистыми водами.

Путешественники, которые обожают солнце, будут в восторге от этого прекрасного места, поскольку, кроме песчаных пляжей, здесь круглый год царит теплый климат, а летом температура достигает 30 градусов.

Визитной карточкой курорта является дайвинг, здесь расположены многочисленные магазины и школы посвященные этому хобби. Туристы также могут здесь попробовать виндсерфинг, кайтсерфинг, яхтинг и снорклинг.

Місто в Африці з золотими пісками та кришталево чистими водами - фото 1
Пляж в Хургаде. Фото: tripadvisor.com

Также стоит посетить соседние с курортом локации. Старый город Эль-Дахар находится к северу от Хургады и поражает узкими улочками, рынками, кафе и храмами.

Напомним, мы писали о том, какие аквапарки сейчас работают в Украине. Также жена пилота рассказала, как аферисты в аэропорту могут получить доступ к вашим картам.

отдых путешествие пляж Египет туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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