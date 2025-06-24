Бюджетные курорты все включено — где хорошие скидки на отдых летом 2025

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Чтобы сэкономить деньги на отдыхе за границей, стоит обращать внимание на дешевые курорты. А если хочется выбрать популярное направление, которое трудно назвать бюджетным, не помешает найти путевку со скидкой. Во время летнего сезона туроператоры устанавливают выгодные акции для клиентов, снижают цены даже на курорты по системе обслуживания "все включено".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут сэкономить на отдыхе благодаря скидкам.

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Путевки на курорт со скидкой

Одно из самых популярных направлений — Турция. Несмотря на туристический сезон, некоторые отели предлагают выгодные скидки гостям на проживание и обслуживание all inclusive. На 15% дешевле можно поселиться в четырехзвездочном отеле Club Hotel Tess (Алания). Шестидневный тур обойдется украинцам в 20 069 грн, стоимость включает перелет, групповой трансфер, питание и медицинскую страховку.

Отель в Турции. Фото: скриншот

Немало акционных предложений предусмотрели для путешественников в Болгарии. Многие курорты установили скидки до 16%: например, в трехзвездочном отеле Detelina (Золотые пески) можно поселиться на 4 суток за 17 708 грн вместо 21 249 грн. Гости получат обслуживание по системе "все включено", комфортабельные номера с балконом, открытый бассейн и быстрый доступ к пляжу.

Отель в Болгарии. Фото: скриншот

Еще одна хорошая альтернатива — Греция. На отдыхе удастся сэкономить до 16% благодаря сезонным скидкам. Так, проживание в четырехзвездочном отеле Xenios Theoxenia (Афон) в течение четырех дней обойдется в 33 195 грн вместо 39 502 грн. Жилье расположено буквально через дорогу от песчаного пляжа.

Среди развлечений — экскурсии в старинные православные монастыри, посещение исторического музея с уникальными экспонатами, морской круиз вокруг Святой горы, экскурсия с Афона на полуостров Халкидики и многое другое.

Отель в Греции. Фото: скриншот

Напомним, некоторые популярные курорты не подходят для семейного отдыха с детьми. Например, туда очень сложно и долго добираться, там слишком жарко или нет развлечений для малышей. Не рекомендуется ехать с детьми на Сейшельские острова или в Дубай.

Также мы писали, что один африканский город может стать идеальным выбором для туристов, которые хотят отдохнуть на солнечном морском курорте. Речь идет о Хургаде — приморском городе, расположенном на западном побережье Красного моря в Египте.