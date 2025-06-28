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Головна Економіка Курорти all inclusive на океанському узбережжі — що обрати у 2025

Курорти all inclusive на океанському узбережжі — що обрати у 2025

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 09:05
Відпочинок біля океану — які курорти all inclusive обрати туристам влітку 2025
Узбережжя океану. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Курорти біля океану

Відпочинок біля моря приваблює мандрівників своєю бюджетністю. Натомість курорти на океанському узбережжі коштують дорожче, але забезпечують туристів незабутніми враженнями. Ми дізналися, куди можуть поїхати українці влітку 2025 року за системою обслуговування "все включено".

Сайт Новини.LIVE розповідає про курорти all inclusive на океанському узбережжі.

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Курорти біля океану

Варто звернути увагу на узбережжя північної частини Атлантичного океану, зокрема Португалію. Поселення на тиждень у тризірковому готелі Aparthotel Monica Isabel (Албуфейра) коштуватиме туристам 82 412 грн. Ціна включає переліт із Варшави, груповий трансфер, харчування all inclusive та медичне страхування. Готель розташований буквально біля міського пляжу.

Курорти all inclusive на океанському узбережжі — що обрати у 2025 - фото 1
Готель у Португалії. Фото: скриншот

Трохи дешевше обійдеться відпочинок на Шрі-Ланці. Острів розташований у північній частині Індійського океану на відстані 31 км від південно-східного узбережжя Індії. Проживання у чотиризірковому готелі Tangerine Beach упродовж шести днів за системою обслуговування "все включено" коштує 55 222 грн. З вікон відкривається неймовірний вид на океанські води.

Курорти all inclusive на океанському узбережжі — що обрати у 2025 - фото 2
Готель на Шрі-Ланці. Фото: скриншот

Третя альтернатива — Таїланд. Туристи давно облюбували цю країну в Південно-Східній Азії. Відпочинок у п’ятизірковому готелі Graceland Khao Lak обійдеться туристам у 81 693 грн за шість днів. Сучасний курорт пропонує мандрівникам чистий пляж, тропіки і комфорт. Завдяки розвиненій інфраструктурі гості Таїланду отримають всі необхідні зручності.

Курорти all inclusive на океанському узбережжі — що обрати у 2025 - фото 3
Готель у Таїланді. Фото: скриншот

Нагадаємо, зірки Голівуду обирають для відпочинку шикарні курорти. Поп-діва Кайлі Міноуг їздила в Іспанію, телеведуча Опра Вінфрі — на острів Антигуа і Барбуда, співачка Крістіна Агілера — на Ямайку, актор Орландо Блум — у Францію.

Також ми писали, які курорти найкраще підійдуть для інтровертів. Там мінімум туристів, незаймана природа і спокійна атмосфера. Хорошим варіантом є Острови Кука та маленьке містечко Ксаміл на південному узбережжі Албанії.

відпочинок океан курорти ціни острів
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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