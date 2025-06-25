Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Блум, Лопес і Кардаш'ян — на яких курортах відпочивають зірки

Блум, Лопес і Кардаш'ян — на яких курортах відпочивають зірки

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 11:10
Орландо Блум, Дженніфер Лопес, Опра Вінфрі — які курорти обирають знаменитості
Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Антигуа і Барбуда Оздоровчий курорт в Іспанії Ямайка Сен-Тропе

Світові знаменитості теж полюбляють відпочивати на курорті, коли починається сезон відпусток. Вони можуть собі дозволити поїздку на райський острів чи проживання у розкішному готелі на океанському узбережжі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти обирають зірки та відомі персоналії.

Реклама
Читайте також:

Оздоровчий курорт в Іспанії

Всесвітньо відомий курортний готель SHA Wellness Clinic розташований на середземноморському узбережжі Іспанії, між Аліканте і Валенсією, в оточенні природного заповідника. Він спеціалізується на комплексному підході до оздоровлення, поєднуючи традиційну медицину зі східними практиками.

Гості курорту можуть не лише відпочити від повсякденної метушні, але й пройти процедури омолодження, втраті зайвої ваги, детоксикації організму, позбутися безсоння і стресу. Готель часто відвідують знаменитості, наприклад, японсько-американська художниця Йоко Оно та австралійська поп-діва Кайлі Міноуг.

SHA Wellness Clinic
Готель SHA Wellness Clinic в Іспанії. Фото: shawellness.com

Антигуа і Барбуда

Невеличка острівна держава розташована в Карибському басейні. Вона славиться високим рівнем життя населення, розвиненою економікою та інфраструктурою. Завдяки туристичній зацікавленості та поступовому благоустрою країна "розцвіла".

Екзотичні тропіки привабили зірок Голівуду: на красивих пляжах або власних яхтах біля узбережжя нерідко відпочивали італійський дизайнер Джорджіо Армані, актор Тімоті Далтон і телеведуча Опра Вінфрі.

Антигуа і Барбуда
Острівна держава Антигуа і Барбуда. Фото: Tripadvisor

Ямайка

Цей острів пропонує мандрівникам пляжний відпочинок, єднання з природою, неспішну атмосферу релаксу. На місцеві курорти щороку з’їжджаються мільйонери та світові знаменитості, яким подобається вайб Ямайки. Широку популярність острів здобув завдяки виконавцю регі Бобу Марлі — уродженцю північного округу Сент-Енн.

Серед туристів — немало гучних імен. Зокрема співачка Крістіна Агілера, режисер Спайк Лі, супермодель Наомі Кемпбелл, співачка Гвен Стефані та інші.

Ямайка
Острів Ямайка. Фото: Tripadvisor

Сен-Тропе

Це один із найбільш елітних курортів Франції та всієї Європи. На початку 20 століття він був невеличким рибальським селищем, а нині трансформувався в місце відпочинку та розваг найбагатших людей планети. Курорт чимось схожий на Монако — там кожен квадратний метр кричить про розкіш.

Сен-Тропе люблять за прекрасні пляжі, багатий спосіб життя і нічні розваги. Літні канікули на курорті проводять співачка Кеті Перрі, актори Орландо Блум і Бен Аффлек, співачка Дженніфер Лопес, фотомодель Кортні Кардаш'ян.

Сен-Тропе
Курорт Сен-Тропе у Франції. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, світові знаменитості заробляють не лише творчістю. Чимало зірок займаються бізнесом, але деякі ідеї селебриті, м’яко кажучи, дивні. Наприклад, акторка Сідні Свіні продала мило, створене з води у ванній, в якій вона купалася.

Також ми писали, які курорти не варто відвідувати з дітьми. Деякі місця не підходять для сімейного відпочинку. Так, на Сейшельські острови дуже важко і далеко добиратися, а в Об’єднаних Арабських Еміратах спекотно навіть дорослим.

відпочинок відпустка знаменитості курорти зірки
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації