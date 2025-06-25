Орландо Блум, Дженніфер Лопес, Опра Вінфрі — які курорти обирають знаменитості

Відпочинок на курорті. Фото: Tripadvisor

Світові знаменитості теж полюбляють відпочивати на курорті, коли починається сезон відпусток. Вони можуть собі дозволити поїздку на райський острів чи проживання у розкішному готелі на океанському узбережжі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які курорти обирають зірки та відомі персоналії.

Реклама

Читайте також:

Оздоровчий курорт в Іспанії

Всесвітньо відомий курортний готель SHA Wellness Clinic розташований на середземноморському узбережжі Іспанії, між Аліканте і Валенсією, в оточенні природного заповідника. Він спеціалізується на комплексному підході до оздоровлення, поєднуючи традиційну медицину зі східними практиками.

Гості курорту можуть не лише відпочити від повсякденної метушні, але й пройти процедури омолодження, втраті зайвої ваги, детоксикації організму, позбутися безсоння і стресу. Готель часто відвідують знаменитості, наприклад, японсько-американська художниця Йоко Оно та австралійська поп-діва Кайлі Міноуг.

Готель SHA Wellness Clinic в Іспанії. Фото: shawellness.com

Антигуа і Барбуда

Невеличка острівна держава розташована в Карибському басейні. Вона славиться високим рівнем життя населення, розвиненою економікою та інфраструктурою. Завдяки туристичній зацікавленості та поступовому благоустрою країна "розцвіла".

Екзотичні тропіки привабили зірок Голівуду: на красивих пляжах або власних яхтах біля узбережжя нерідко відпочивали італійський дизайнер Джорджіо Армані, актор Тімоті Далтон і телеведуча Опра Вінфрі.

Острівна держава Антигуа і Барбуда. Фото: Tripadvisor

Ямайка

Цей острів пропонує мандрівникам пляжний відпочинок, єднання з природою, неспішну атмосферу релаксу. На місцеві курорти щороку з’їжджаються мільйонери та світові знаменитості, яким подобається вайб Ямайки. Широку популярність острів здобув завдяки виконавцю регі Бобу Марлі — уродженцю північного округу Сент-Енн.

Серед туристів — немало гучних імен. Зокрема співачка Крістіна Агілера, режисер Спайк Лі, супермодель Наомі Кемпбелл, співачка Гвен Стефані та інші.

Острів Ямайка. Фото: Tripadvisor

Сен-Тропе

Це один із найбільш елітних курортів Франції та всієї Європи. На початку 20 століття він був невеличким рибальським селищем, а нині трансформувався в місце відпочинку та розваг найбагатших людей планети. Курорт чимось схожий на Монако — там кожен квадратний метр кричить про розкіш.

Сен-Тропе люблять за прекрасні пляжі, багатий спосіб життя і нічні розваги. Літні канікули на курорті проводять співачка Кеті Перрі, актори Орландо Блум і Бен Аффлек, співачка Дженніфер Лопес, фотомодель Кортні Кардаш'ян.

Курорт Сен-Тропе у Франції. Фото: Tripadvisor

Нагадаємо, світові знаменитості заробляють не лише творчістю. Чимало зірок займаються бізнесом, але деякі ідеї селебриті, м’яко кажучи, дивні. Наприклад, акторка Сідні Свіні продала мило, створене з води у ванній, в якій вона купалася.

Також ми писали, які курорти не варто відвідувати з дітьми. Деякі місця не підходять для сімейного відпочинку. Так, на Сейшельські острови дуже важко і далеко добиратися, а в Об’єднаних Арабських Еміратах спекотно навіть дорослим.