Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Блум, Лопес и Кардашьян — на каких курортах отдыхают звезды

Блум, Лопес и Кардашьян — на каких курортах отдыхают звезды

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 11:10
Орландо Блум, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри — какие курорты выбирают знаменитости
Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor
Ключові моменти Оздоровительный курорт в Испании Антигуа и Барбуда Ямайка Сен-Тропе

Мировые знаменитости тоже любят отдыхать на курорте, когда начинается сезон отпусков. Они могут себе позволить поездку на райский остров или проживание в роскошном отеле на океанском побережье.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты выбирают звезды и известные персоналии.

Реклама
Читайте также:

Оздоровительный курорт в Испании

Всемирно известный курортный отель SHA Wellness Clinic расположен на средиземноморском побережье Испании, между Аликанте и Валенсией, в окружении природного заповедника. Он специализируется на комплексном подходе к оздоровлению, сочетая традиционную медицину с восточными практиками.

Гости курорта могут не только отдохнуть от повседневной суеты, но и пройти процедуры омоложения, потери лишнего веса, детоксикации организма, избавиться от бессонницы и стресса. Отель часто посещают знаменитости, например, японско-американская художница Йоко Оно и австралийская поп-дива Кайли Миноуг.

SHA Wellness Clinic
Отель SHA Wellness Clinic в Испании. Фото: shawellness.com

Антигуа и Барбуда

Небольшое островное государство расположено в Карибском бассейне. Оно славится высоким уровнем жизни населения, развитой экономикой и инфраструктурой. Благодаря туристической заинтересованности и постепенному благоустройству страна "расцвела".

Экзотические тропики привлекли звезд Голливуда: на красивых пляжах или собственных яхтах у побережья нередко отдыхали итальянский дизайнер Джорджио Армани, актер Тимоти Далтон и телеведущая Опра Уинфри.

Антигуа і Барбуда
Островное государство Антигуа и Барбуда. Фото: Tripadvisor

Ямайка

Этот остров предлагает путешественникам пляжный отдых, единение с природой, неспешную атмосферу релакса. На местные курорты ежегодно съезжаются миллионеры и мировые знаменитости, которым нравится вайб Ямайки. Широкую известность остров получил благодаря исполнителю регги Бобу Марли — уроженцу северного округа Сент-Энн.

Среди туристов — немало громких имен. В частности певица Кристина Агилера, режиссер Спайк Ли, супермодель Наоми Кэмпбелл, певица Гвен Стефани и другие.

Ямайка
Остров Ямайка. Фото: Tripadvisor

Сен-Тропе

Это один из самых элитных курортов Франции и всей Европы. В начале 20 века он был небольшим рыбацким поселком, а сейчас трансформировался в место отдыха и развлечений самых богатых людей планеты. Курорт чем-то похож на Монако — там каждый квадратный метр кричит о роскоши.

Сен-Тропе любят за прекрасные пляжи, богатый образ жизни и ночные развлечения. Летние каникулы на курорте проводят певица Кэти Перри, актеры Орландо Блум и Бен Аффлек, певица Дженнифер Лопес, фотомодель Кортни Кардашьян.

Сен-Тропе
Курорт Сен-Тропе во Франции. Фото: Tripadvisor

Напомним, мировые знаменитости зарабатывают не только творчеством. Немало звезд занимаются бизнесом, но некоторые идеи селебрити, мягко говоря, странные. Например, актриса Сидни Суини продала мыло, созданное из воды в ванной, в которой она купалась.

Также мы писали, какие курорты не стоит посещать с детьми. Некоторые места не подходят для семейного отдыха. Так, на Сейшельские острова очень тяжело и далеко добираться, а в Объединенных Арабских Эмиратах жарко даже взрослым.

отдых отпуск знаменитости курорты звезды
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации