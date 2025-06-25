Орландо Блум, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри — какие курорты выбирают знаменитости

Блум, Лопес и Кардашьян — на каких курортах отдыхают звезды
Мировые знаменитости тоже любят отдыхать на курорте, когда начинается сезон отпусков. Они могут себе позволить поездку на райский остров или проживание в роскошном отеле на океанском побережье.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты выбирают звезды и известные персоналии.
Оздоровительный курорт в Испании
Всемирно известный курортный отель SHA Wellness Clinic расположен на средиземноморском побережье Испании, между Аликанте и Валенсией, в окружении природного заповедника. Он специализируется на комплексном подходе к оздоровлению, сочетая традиционную медицину с восточными практиками.
Гости курорта могут не только отдохнуть от повседневной суеты, но и пройти процедуры омоложения, потери лишнего веса, детоксикации организма, избавиться от бессонницы и стресса. Отель часто посещают знаменитости, например, японско-американская художница Йоко Оно и австралийская поп-дива Кайли Миноуг.
Антигуа и Барбуда
Небольшое островное государство расположено в Карибском бассейне. Оно славится высоким уровнем жизни населения, развитой экономикой и инфраструктурой. Благодаря туристической заинтересованности и постепенному благоустройству страна "расцвела".
Экзотические тропики привлекли звезд Голливуда: на красивых пляжах или собственных яхтах у побережья нередко отдыхали итальянский дизайнер Джорджио Армани, актер Тимоти Далтон и телеведущая Опра Уинфри.
Ямайка
Этот остров предлагает путешественникам пляжный отдых, единение с природой, неспешную атмосферу релакса. На местные курорты ежегодно съезжаются миллионеры и мировые знаменитости, которым нравится вайб Ямайки. Широкую известность остров получил благодаря исполнителю регги Бобу Марли — уроженцу северного округа Сент-Энн.
Среди туристов — немало громких имен. В частности певица Кристина Агилера, режиссер Спайк Ли, супермодель Наоми Кэмпбелл, певица Гвен Стефани и другие.
Сен-Тропе
Это один из самых элитных курортов Франции и всей Европы. В начале 20 века он был небольшим рыбацким поселком, а сейчас трансформировался в место отдыха и развлечений самых богатых людей планеты. Курорт чем-то похож на Монако — там каждый квадратный метр кричит о роскоши.
Сен-Тропе любят за прекрасные пляжи, богатый образ жизни и ночные развлечения. Летние каникулы на курорте проводят певица Кэти Перри, актеры Орландо Блум и Бен Аффлек, певица Дженнифер Лопес, фотомодель Кортни Кардашьян.
Напомним, мировые знаменитости зарабатывают не только творчеством. Немало звезд занимаются бизнесом, но некоторые идеи селебрити, мягко говоря, странные. Например, актриса Сидни Суини продала мыло, созданное из воды в ванной, в которой она купалась.
Также мы писали, какие курорты не стоит посещать с детьми. Некоторые места не подходят для семейного отдыха. Так, на Сейшельские острова очень тяжело и далеко добираться, а в Объединенных Арабских Эмиратах жарко даже взрослым.
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