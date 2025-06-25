Орландо Блум, Дженнифер Лопес, Опра Уинфри — какие курорты выбирают знаменитости

Отдых на курорте. Фото: Tripadvisor

Мировые знаменитости тоже любят отдыхать на курорте, когда начинается сезон отпусков. Они могут себе позволить поездку на райский остров или проживание в роскошном отеле на океанском побережье.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие курорты выбирают звезды и известные персоналии.

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Оздоровительный курорт в Испании

Всемирно известный курортный отель SHA Wellness Clinic расположен на средиземноморском побережье Испании, между Аликанте и Валенсией, в окружении природного заповедника. Он специализируется на комплексном подходе к оздоровлению, сочетая традиционную медицину с восточными практиками.

Гости курорта могут не только отдохнуть от повседневной суеты, но и пройти процедуры омоложения, потери лишнего веса, детоксикации организма, избавиться от бессонницы и стресса. Отель часто посещают знаменитости, например, японско-американская художница Йоко Оно и австралийская поп-дива Кайли Миноуг.

Отель SHA Wellness Clinic в Испании. Фото: shawellness.com

Антигуа и Барбуда

Небольшое островное государство расположено в Карибском бассейне. Оно славится высоким уровнем жизни населения, развитой экономикой и инфраструктурой. Благодаря туристической заинтересованности и постепенному благоустройству страна "расцвела".

Экзотические тропики привлекли звезд Голливуда: на красивых пляжах или собственных яхтах у побережья нередко отдыхали итальянский дизайнер Джорджио Армани, актер Тимоти Далтон и телеведущая Опра Уинфри.

Островное государство Антигуа и Барбуда. Фото: Tripadvisor

Ямайка

Этот остров предлагает путешественникам пляжный отдых, единение с природой, неспешную атмосферу релакса. На местные курорты ежегодно съезжаются миллионеры и мировые знаменитости, которым нравится вайб Ямайки. Широкую известность остров получил благодаря исполнителю регги Бобу Марли — уроженцу северного округа Сент-Энн.

Среди туристов — немало громких имен. В частности певица Кристина Агилера, режиссер Спайк Ли, супермодель Наоми Кэмпбелл, певица Гвен Стефани и другие.

Остров Ямайка. Фото: Tripadvisor

Сен-Тропе

Это один из самых элитных курортов Франции и всей Европы. В начале 20 века он был небольшим рыбацким поселком, а сейчас трансформировался в место отдыха и развлечений самых богатых людей планеты. Курорт чем-то похож на Монако — там каждый квадратный метр кричит о роскоши.

Сен-Тропе любят за прекрасные пляжи, богатый образ жизни и ночные развлечения. Летние каникулы на курорте проводят певица Кэти Перри, актеры Орландо Блум и Бен Аффлек, певица Дженнифер Лопес, фотомодель Кортни Кардашьян.

Курорт Сен-Тропе во Франции. Фото: Tripadvisor

Напомним, мировые знаменитости зарабатывают не только творчеством. Немало звезд занимаются бизнесом, но некоторые идеи селебрити, мягко говоря, странные. Например, актриса Сидни Суини продала мыло, созданное из воды в ванной, в которой она купалась.

Также мы писали, какие курорты не стоит посещать с детьми. Некоторые места не подходят для семейного отдыха. Так, на Сейшельские острова очень тяжело и далеко добираться, а в Объединенных Арабских Эмиратах жарко даже взрослым.