Мило і спреї від вампірів — які дивні товари продавали знаменитості (фото)

Реклама мила від Сідні Свіні. Фото: drsquatch/Instagram

Історія рясніє прикладами дивних бізнес-ідей світових знаменитостей. В житті кожного актора, співака чи музиканта може настати період, коли хочеться експериментувати. Але часто це бажання трансформується у спробу розпіарити себе (чи заробити трохи грошей) за допомогою нестандартних підприємницьких стратегій.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найдивніші бізнес-ідеї світових зірок.

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Мило від Сідні Свіні

Американська акторка випустила бруски мила, виготовлені з води після купання. Товар надійшов у продаж 6 червня 2025 року, але весь асортимент розкупили за лічені хвилини. Мило під назвою "Bathwater Bliss" ("Блаженство у ванні") створили в колаборації з брендом натуральних засобів особистої гігієни Dr. Squatch.

Мило від Сідні Свіні. Фото: скриншот

За інформацією Independent, кожен брусок складався з екстракту соснової кори, піску для ексфоліації (відлущення) та крапель води з ванни Сідні Свіні. Вартість становила 8 доларів, але згодом мило з’явилося на eBay. Перекупники встановили ціну від 100 до 2 000 доларів.

Імперія Гвінет Пелтроу

Акторка запустила проєкт Goop у далекому 2008 році, аби допомогти людям зберегти красу і здоров'я. Окрім корисних порад, на сайті можна знайти багато дивних товарів. За понад 15 років існування бренду Гвінет Пелтроу випустила чимало ексклюзивів, які обговорював весь світ.

Свічка від Гвінет Пелтроу. Фото: скриншот

Серед її сумнозвісної продукції можна згадати свічки "з ароматом вагіни", спреї від енергетичних вампірів, нефритові яйця, наклейки з матеріалу NASA, папір для самокруток із золотим напиленням тощо. Ці вироби мали захистити ауру від психологічного нападу, вигнати погані вібрації, підвищити сексуальну енергії та ін.

Похоронні ритуали Кеті Прайс

Ще одна дивна бізнес-ідея з’явилася у британської моделі Кеті Прайс, відомої своїми фотосесіями для Playboy. Вона вирішила створити рожеві труни, інкрустовані кристалами, аби родичі у скорботі могли влаштувати своїм близьким особливе прощання. Родзинкою дизайну мали стати півсфери на рівні грудей покійного. Очевидно, ідея моделі не увінчалася успіхом.

Рожева труна від Кеті Прайс. Фото: скриншот

Нагадаємо, відомі зірки українського спорту вибирають шикарні курорти для відпочинку. Ми дізналися, куди полюбляють їздити Олександр Зінченко, Ярослава Магучіх, Андрій Лунін, Олександр Усик, Ольга Харлан та інші топові персоналії.

Також ми писали, які американські зірки ввійшли в рейтинг найбагатших self-made жінок за версією Forbes USA. В першій п’ятірці за розміром статків опинилися Опра Вінфрі, Кім Кардашʼян, Тейлор Свіфт, Ріанна і Мадонна.