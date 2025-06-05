Тейлор Свіфт, Опра та Ріанна — скільки заробили найбагатші зірки США

Тейлор Свіфт. Фото: скриншот/YouTube

Деякі американські зірки ввійшли в рейтинг найбагатших self-made жінок за версією Forbes USA. Так зване "зіркове підприємництво", яке охопило ринок орієнтовно у 2020 році, дозволило багатьом відомим артистам збільшити свої статки. Цікаво дізнатися, скільки ж заробили знаменитості завдяки бізнесу.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

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Найбагатші self-made жінки

Рейтинг містить імена 100 жінок, серед яких 16 — відомі представники розважальної сфери. У 2025 році поріг входження збільшився на 50 млн доларів — із 300 млн доларів торік до 350 млн доларів. У 2023 році мінімальні статки перебували на рівні 225 млн доларів. Загальний капітал 16-ти зірок США — 14,1 млрд доларів.

Знаменитостям вдалося примножити і зберегти своє багатство за допомогою копіткої праці. Вони організовували світові тури, видавали книги та музичні каталоги, продюсували фільми, випускали телевізійні шоу, продавали косметичні засоби та білизну.

У 2025 році спостерігається тенденція на сповільнення економіки, що вплинуло на заробітки зірок. Але ринковий спад не завадив селебриті затвердитися в рейтингу Forbes. Серед 100 найбагатших self-made жінок опинилися:

Опра Вінфрі — 3,1 млрд доларів (телешоу);

Кім Кардашʼян — 1,7 млрд доларів (коригуюча білизна, догляд за шкірою);

Тейлор Свіфт — 1,6 млрд доларів (музика);

Ріанна — 1 млрд доларів (музика, косметика);

Мадонна — 850 млн доларів (музика);

Бейонсе — 780 млн доларів (музика);

Селена Гомес — 700 млн доларів (косметика);

Кайлі Дженнер — 670 млн доларів (косметика);

Джуді Шейндлін — 580 млн доларів (телевізійні шоу);

Селін Діон — 570 млн доларів (музика);

Барбра Стрейзанд — 510 млн доларів (музика);

Еллен Дедженерес — 450 млн доларів (телевізійні шоу);

Доллі Партон — 450 млн доларів (музика, інвестиції);

Різ Візерспун — 440 млн доларів (розваги);

Кеті Перрі — 360 млн доларів (музика);

Серена Вільямс — 350 млн доларів (теніс, інвестиції).

Перебування в рейтингу Forbes означає, що ці зірки значною мірою самостійно заробили капітал завдяки важкій праці. Вони не отримали багатство у спадок чи шляхом інвестицій, а пройшли складний шлях для досягнення поставлених цілей.

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