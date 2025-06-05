Тейлор Свіфт, Опра та Ріанна — скільки заробили найбагатші зірки США

Не лише Тейлор Свіфт — хто в рейтингу найбагатших зірок США
Деякі американські зірки ввійшли в рейтинг найбагатших self-made жінок за версією Forbes USA. Так зване "зіркове підприємництво", яке охопило ринок орієнтовно у 2020 році, дозволило багатьом відомим артистам збільшити свої статки. Цікаво дізнатися, скільки ж заробили знаменитості завдяки бізнесу.
Про це йдеться в матеріалі Forbes.
Найбагатші self-made жінки
Рейтинг містить імена 100 жінок, серед яких 16 — відомі представники розважальної сфери. У 2025 році поріг входження збільшився на 50 млн доларів — із 300 млн доларів торік до 350 млн доларів. У 2023 році мінімальні статки перебували на рівні 225 млн доларів. Загальний капітал 16-ти зірок США — 14,1 млрд доларів.
Знаменитостям вдалося примножити і зберегти своє багатство за допомогою копіткої праці. Вони організовували світові тури, видавали книги та музичні каталоги, продюсували фільми, випускали телевізійні шоу, продавали косметичні засоби та білизну.
У 2025 році спостерігається тенденція на сповільнення економіки, що вплинуло на заробітки зірок. Але ринковий спад не завадив селебриті затвердитися в рейтингу Forbes. Серед 100 найбагатших self-made жінок опинилися:
- Опра Вінфрі — 3,1 млрд доларів (телешоу);
- Кім Кардашʼян — 1,7 млрд доларів (коригуюча білизна, догляд за шкірою);
- Тейлор Свіфт — 1,6 млрд доларів (музика);
- Ріанна — 1 млрд доларів (музика, косметика);
- Мадонна — 850 млн доларів (музика);
- Бейонсе — 780 млн доларів (музика);
- Селена Гомес — 700 млн доларів (косметика);
- Кайлі Дженнер — 670 млн доларів (косметика);
- Джуді Шейндлін — 580 млн доларів (телевізійні шоу);
- Селін Діон — 570 млн доларів (музика);
- Барбра Стрейзанд — 510 млн доларів (музика);
- Еллен Дедженерес — 450 млн доларів (телевізійні шоу);
- Доллі Партон — 450 млн доларів (музика, інвестиції);
- Різ Візерспун — 440 млн доларів (розваги);
- Кеті Перрі — 360 млн доларів (музика);
- Серена Вільямс — 350 млн доларів (теніс, інвестиції).
Перебування в рейтингу Forbes означає, що ці зірки значною мірою самостійно заробили капітал завдяки важкій праці. Вони не отримали багатство у спадок чи шляхом інвестицій, а пройшли складний шлях для досягнення поставлених цілей.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, кількість мільйонерів в Україні збільшилась на 63% — плюс 6,6 тис. осіб. Джерелами доходу стали спадщина і дарування, продаж об'єктів рухомого/нерухомого майна, інвестиції, прибуток від здавання житла в оренду, іноземні надходження тощо.
Також ми писали, що бізнес, створений у шлюбі, може визнаватися спільною власністю, якщо подружжя вкладало кошти чи працю. Поділ відбувається через продаж і компенсацію — остаточне рішення ухвалює суд.
Читайте Новини.LIVE!