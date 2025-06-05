Тейлор Свифт, Опра и Рианна — сколько заработали самые богатые звезды США

Тейлор Свифт. Фото: скриншот/YouTube

Некоторые американские звезды вошли в рейтинг самых богатых self-made женщин по версии Forbes USA. Так называемое "звездное предпринимательство", которое охватило рынок ориентировочно в 2020 году, позволило многим известным артистам увеличить свое состояние. Интересно узнать, сколько же заработали знаменитости благодаря бизнесу.

Об этом говорится в материале Forbes.

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Самые богатые self-made женщины

Рейтинг содержит имена 100 женщин, среди которых 16 — известные представители развлекательной сферы. В 2025 году порог вхождения увеличился на 50 млн долларов — с 300 млн долларов в прошлом году до 350 млн долларов. В 2023 году минимальное состояние находилось на уровне 225 млн долларов. Общий капитал 16-ти звезд США — 14,1 млрд долларов.

Знаменитостям удалось приумножить и сохранить свое богатство с помощью кропотливого труда. Они организовывали мировые туры, издавали книги и музыкальные каталоги, продюсировали фильмы, выпускали телевизионные шоу, продавали косметические средства и белье.

В 2025 году наблюдается тенденция на замедление экономики, что повлияло на заработки звезд. Но рыночный спад не помешал селебрити утвердиться в рейтинге Forbes. Среди 100 самых богатых self-made женщин оказались:

Опра Уинфри — 3,1 млрд долларов (телешоу);

Ким Кардашьян — 1,7 млрд долларов (корректирующее белье, уход за кожей);

Тейлор Свифт — 1,6 млрд долларов (музыка);

Рианна — 1 млрд долларов (музыка, косметика);

Мадонна — 850 млн долларов (музыка);

Бейонсе — 780 млн долларов (музыка);

Селена Гомес — 700 млн долларов (косметика);

Кайли Дженнер — 670 млн долларов (косметика);

Джуди Шейндлин — 580 млн долларов (телевизионные шоу);

Селин Дион — 570 млн долларов (музыка);

Барбра Стрейзанд — 510 млн долларов (музыка);

Эллен Дедженерес — 450 млн долларов (телевизионные шоу);

Долли Партон — 450 млн долларов (музыка, инвестиции);

Риз Уизерспун — 440 млн долларов (развлечения);

Кэти Перри — 360 млн долларов (музыка);

Серена Уильямс — 350 млн долларов (теннис, инвестиции).

Пребывание в рейтинге Forbes означает, что эти звезды в значительной степени самостоятельно заработали капитал благодаря тяжелому труду. Они не получили богатство по наследству или путем инвестиций, а прошли сложный путь для достижения поставленных целей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, количество миллионеров в Украине увеличилось на 63% — плюс 6,6 тыс. человек. Источниками дохода стали наследство и дарение, продажа объектов движимого/недвижимого имущества, инвестиции, прибыль от сдачи жилья в аренду, иностранные поступления и т.д.

Также мы писали, что бизнес, созданный в браке, может признаваться совместной собственностью, если супруги вкладывали средства или труд. Раздел происходит через продажу и компенсацию — окончательное решение принимает суд.