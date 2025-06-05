Тейлор Свифт, Опра и Рианна — сколько заработали самые богатые звезды США

Не только Тейлор Свифт — кто в рейтинге самых богатых звезд США
Некоторые американские звезды вошли в рейтинг самых богатых self-made женщин по версии Forbes USA. Так называемое "звездное предпринимательство", которое охватило рынок ориентировочно в 2020 году, позволило многим известным артистам увеличить свое состояние. Интересно узнать, сколько же заработали знаменитости благодаря бизнесу.
Об этом говорится в материале Forbes.
Самые богатые self-made женщины
Рейтинг содержит имена 100 женщин, среди которых 16 — известные представители развлекательной сферы. В 2025 году порог вхождения увеличился на 50 млн долларов — с 300 млн долларов в прошлом году до 350 млн долларов. В 2023 году минимальное состояние находилось на уровне 225 млн долларов. Общий капитал 16-ти звезд США — 14,1 млрд долларов.
Знаменитостям удалось приумножить и сохранить свое богатство с помощью кропотливого труда. Они организовывали мировые туры, издавали книги и музыкальные каталоги, продюсировали фильмы, выпускали телевизионные шоу, продавали косметические средства и белье.
В 2025 году наблюдается тенденция на замедление экономики, что повлияло на заработки звезд. Но рыночный спад не помешал селебрити утвердиться в рейтинге Forbes. Среди 100 самых богатых self-made женщин оказались:
- Опра Уинфри — 3,1 млрд долларов (телешоу);
- Ким Кардашьян — 1,7 млрд долларов (корректирующее белье, уход за кожей);
- Тейлор Свифт — 1,6 млрд долларов (музыка);
- Рианна — 1 млрд долларов (музыка, косметика);
- Мадонна — 850 млн долларов (музыка);
- Бейонсе — 780 млн долларов (музыка);
- Селена Гомес — 700 млн долларов (косметика);
- Кайли Дженнер — 670 млн долларов (косметика);
- Джуди Шейндлин — 580 млн долларов (телевизионные шоу);
- Селин Дион — 570 млн долларов (музыка);
- Барбра Стрейзанд — 510 млн долларов (музыка);
- Эллен Дедженерес — 450 млн долларов (телевизионные шоу);
- Долли Партон — 450 млн долларов (музыка, инвестиции);
- Риз Уизерспун — 440 млн долларов (развлечения);
- Кэти Перри — 360 млн долларов (музыка);
- Серена Уильямс — 350 млн долларов (теннис, инвестиции).
Пребывание в рейтинге Forbes означает, что эти звезды в значительной степени самостоятельно заработали капитал благодаря тяжелому труду. Они не получили богатство по наследству или путем инвестиций, а прошли сложный путь для достижения поставленных целей.
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