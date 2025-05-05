В Україні побільшало мільйонерів — де задекларували найвищі доходи

Гривні на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кількість мільйонерів в Україні збільшилась на 63%, або на 6,6 тисячі осіб. Загалом ці громадяни задекларували за 2024 рік дохід у сумі 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов’язань.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

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За результатами Деклараційної кампанії-2025 українці задекларували 326 млрд гривень, що на 107 млрд гривень більше, ніж торік. Загалом громадяни подали 170 тисяч декларацій.

"Громадяни самостійно визначили до сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 8,1 млрд грн, та військового збору — понад 1,5 млрд гривень", — зазначив Руслан Кравченко.

Найбільші суми в деклараціях зазначили мешканці:

Києва — 156 млрд грн;

Дніпропетровщини — близько 30 млрд грн;

Львівщини — 18,2 млрд грн;

Київщини — 17,5 млрд грн.

Звідки в українців гроші

Громадяни, які задекларували свої статки, зазначили як джерело доходів:

іноземні доходи — 34,2 млрд грн;

спадщину та дарування — 13,6 млрд грн;

продаж об'єктів рухомого та нерухомого майна — 6,8 млрд грн;

інвестиційні доходи — 4,9 млрд грн;

інші оподатковувані доходи — 4 млрд грн;

доходи від здавання майна в оренду — 3,4 млрд гривень.

За словами голови ДПС, цьогоріч в Україні більш як 17 тис. осіб задекларували доходи понад мільйон гривень. Їх сукупний дохід становив 253,6 млрд грн, до сплати визначено 8,7 млрд грн податкових зобов'язань.

Рекордсменом з податкових зобов'язань став мешканець Києва, який має сплатити в бюджет понад 4,6 млрд гривень ПДФО та військового збору.

"Цьогорічна деклараційна кампанія засвідчила зростання рівня податкової свідомості громадян та їх розуміння сплати податків як соціальної необхідності. Дякую кожному, хто чесно задекларував свої доходи. Ви — партнери держави у зміцненні економіки", — наголосив Руслан Кравченко.

Він також зазначив, що правом на податкову знижку скористалися 53 тисячі українців, які отримають з бюджету 330 млн гривень, що на 36 млн грн більше, ніж торік.

Раніше ми писали, що в Україні спостерігається поступове відновлення ринку праці. Позитивна динаміка торкнулася і доходів населення — у більшості міст середня зарплата зросла майже на чверть. Однак є й регіони, де цей показник рухається досить повільно.

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