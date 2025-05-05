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В Украине стало больше миллионеров — откуда у людей деньги

5 мая 2025 17:01
Виктория Илюхина - редактор
В Украине стало больше миллионеров — где задекларировали самые высокие доходы
Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Виктория Илюхина - редактор

Количество миллионеров в Украине увеличилось на 63%, или на 6,6 тысячи человек. В общем эти граждане задекларировали за 2024 год доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

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По результатам Декларационной кампании-2025, украинцы задекларировали 326 млрд гривен, что на 107 млрд гривен больше, чем в прошлом году. В целом граждане подали 170 тысяч деклараций.

"Граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен", — отметил Руслан Кравченко.

Наибольшие суммы в декларациях указали жители:

  • Киева  156 млрд грн;
  • Днепропетровщины  около 30 млрд грн;
  • Львовщины  18,2 млрд грн;
  • Киевской области  17,5 млрд грн.

Откуда у украинцев деньги

Граждане, которые задекларировали свое состояние, указали в качестве источника доходов:

  • иностранные доходы  34,2 млрд грн;
  • наследство и дарение 13,6 млрд грн;
  • продажу объектов движимого и недвижимого имущества 6,8 млрд грн;
  • инвестиционные доходы  4,9 млрд грн;
  • другие налогооблагаемые доходы  4 млрд грн;
  • доходы от сдачи имущества в аренду  3,4 млрд гривен.

По словам главы ГНС, в этом году в Украине более 17 тыс. человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен. Их совокупный доход составил 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

Рекордсменом по налоговым обязательствам стал житель Киева, который должен уплатить в бюджет более 4,6 млрд гривен НДФЛ и военного сбора.

"Нынешняя декларационная кампания показала рост уровня налогового сознания граждан и их понимание уплаты налогов как социальной необходимости. Спасибо каждому, кто честно задекларировал свои доходы. Вы — партнеры государства в укреплении экономики", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Он также отметил, что правом на налоговую скидку воспользовались 53 тысячи украинцев, которые получат из бюджета 330 млн гривен, что на 36 млн грн больше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что в Украине наблюдается постепенное восстановление рынка труда. Положительная динамика коснулась и доходов населения в большинстве городов средняя зарплата выросла почти на четверть. Однако есть и регионы, где этот показатель движется достаточно медленно.

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