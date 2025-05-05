В Украине стало больше миллионеров — где задекларировали самые высокие доходы

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Количество миллионеров в Украине увеличилось на 63%, или на 6,6 тысячи человек. В общем эти граждане задекларировали за 2024 год доход в сумме 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко.

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По результатам Декларационной кампании-2025, украинцы задекларировали 326 млрд гривен, что на 107 млрд гривен больше, чем в прошлом году. В целом граждане подали 170 тысяч деклараций.

"Граждане самостоятельно определили к уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 8,1 млрд грн и военного сбора — более 1,5 млрд гривен", — отметил Руслан Кравченко.

Наибольшие суммы в декларациях указали жители:

Киева — 156 млрд грн;

Днепропетровщины — около 30 млрд грн;

Львовщины — 18,2 млрд грн;

Киевской области — 17,5 млрд грн.

Откуда у украинцев деньги

Граждане, которые задекларировали свое состояние, указали в качестве источника доходов:

иностранные доходы — 34,2 млрд грн;

наследство и дарение — 13,6 млрд грн;

продажу объектов движимого и недвижимого имущества — 6,8 млрд грн;

инвестиционные доходы — 4,9 млрд грн;

другие налогооблагаемые доходы — 4 млрд грн;

доходы от сдачи имущества в аренду — 3,4 млрд гривен.

По словам главы ГНС, в этом году в Украине более 17 тыс. человек задекларировали доходы свыше миллиона гривен. Их совокупный доход составил 253,6 млрд грн, к уплате определено 8,7 млрд грн налоговых обязательств.

Рекордсменом по налоговым обязательствам стал житель Киева, который должен уплатить в бюджет более 4,6 млрд гривен НДФЛ и военного сбора.

"Нынешняя декларационная кампания показала рост уровня налогового сознания граждан и их понимание уплаты налогов как социальной необходимости. Спасибо каждому, кто честно задекларировал свои доходы. Вы — партнеры государства в укреплении экономики", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Он также отметил, что правом на налоговую скидку воспользовались 53 тысячи украинцев, которые получат из бюджета 330 млн гривен, что на 36 млн грн больше, чем в прошлом году.

Ранее мы писали, что в Украине наблюдается постепенное восстановление рынка труда. Положительная динамика коснулась и доходов населения — в большинстве городов средняя зарплата выросла почти на четверть. Однако есть и регионы, где этот показатель движется достаточно медленно.

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