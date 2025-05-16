Успіх у спорті — скільки потрібно заробляти, щоб увійти до рейтингу 50 найбагатших атлетів 2025

Кейс з грошима. Фото: Pexels

Професійний спорт більше не просто арена для досягнень і рекордів — це багатомільярдний бізнес, де зірки змагаються не лише за трофеї, а й за місце у фінансовому Олімпі. Щоб потрапити до рейтингу 50 найбагатших спортсменів світу у 2025 році, потрібно було заробити більше, ніж будь-коли раніше.

Про те, які суми потрібно заробляти, щоб опинитись серед 50 найбагатших спортсменів світу у 2025 році, зазначається в матеріалі Forbes.

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Скільки заробляють найбагатші спортсмени світу у 2025 році

Потрапити до елітного списку 50 найбагатших спортсменів планети завжди було викликом, але у 2025 році завдання стало ще складнішим. Поріг для входу до рейтингу піднявся до 53,6 мільйона доларів. А це:

на 19% більше, ніж рекорд минулого року, коли "вхідний квиток" коштував 45,2 мільйона доларів;

майже вдвічі більше, ніж у 2017-му — тоді 27,2 мільйона доларів дозволяли посісти шосте місце у світовому рейтингу.

Цьогоріч шоста сходинка дісталась зірковому форварду "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброну Джеймсу, який за останній рік поповнив свій гаманець на 133,8 мільйона доларів до вирахування податків та гонорарів агентам.

Однак навіть така сума поступається цьогорічному лідеру списку — футбольній мегазірці Кріштіану Роналду, котрий заробив 275 мільйонів доларів. Це третій найприбутковіший рік для чинного атлета в історії, за даними Forbes.

На чому найбільше заробляють спортсмени

Сумарно найуспішніші 50 атлетів світу отримали 4,23 мільярда доларів доходів, що перевищує торішній рекорд на 3,88 мільярда доларів. З цієї суми понад 1,04 мільярда припадає на спонсорські угоди, виступи на публіці та інші комерційні активності — на 11% більше порівняно з 2024 роком (936 мільйонів доларів) і майже на рівні абсолютного максимуму 2023 року (1,08 мільярда доларів).

Водночас основну частину прибутку спортсмени все ж заробили на аренах — зарплати, бонуси та призові принесли їм 3,19 мільярда доларів, що на 67% більше, ніж три роки тому. Особливо помітний прорив у гольфістів, які скористалися зростанням преміальних завдяки створенню ліги LIV, профінансованої Саудівською Аравією. Це підштовхнуло до підняття винагород і на інших змаганнях.

Також напрочуд зросли заробітки баскетболістів. Стрімке зростання доходів НБА дозволяє її гравцям вийти на нові фінансові вершини. У рейтингу представлені 16 баскетболістів — більше, ніж з будь-якого іншого виду спорту.

Очікується, що тенденція до зростання доходів продовжиться. Із запуском нових масштабних телевізійних угод НБА, які стартують вже з наступного сезону, у кишенях гравців осяде ще більше мільйонів.

Раніше ми писали, що американка Еліс Волтон, спадкоємиця торгівельної імперії Walmart, вже тривалий час утримує першість серед найбагатших жінок світу. У віці 75 років вона займає 15-те місце у глобальному рейтингу мільярдерів за версією Forbes, маючи статки у розмірі 101 мільярд доларів.

Також ми розповідали, що Швейцарія входить до числа найбільш економічно розвинених країн планети. За обсягом валового внутрішнього продукту вона займає 16-ту сходинку у світі, а за рівнем ВВП на душу населення — навіть випереджає США. Такі високі показники досягаються завдяки стабільній економічній політиці та ефективній системі оплати праці.